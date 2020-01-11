【開箱】「日本馬雲」前澤友作做騷 徵女友陪登月

【明報專訊】《首相閣下的料理人》27歲女星剛力彩芽，2018年初被爆搭上日本著名購物網站Zozotown的43歲創辦人前澤友作，其後二人大方公開戀情，還不時放閃。可惜去年底已經分手，結束短短一年半戀情。被指拜金的剛力彩芽，人財兩失之餘，形象亦受損，上月底客串日劇《想被抱的12個女生們》後，至今未有工作。

日本富豪榜位列17

據財經雜誌《福布斯》去年6月份的統計，前澤友作坐擁18億美元（約140億港元）身家，在日本富豪榜位列17。他去年將一手創辦的網站Zozotown售予日本雅虎，外界估計他至少獲得2300億日圓（163億港元）利潤。

前年9月，前澤友作成為美國太空探索技術公司SpaceX首名太空旅客，最快於2023年實現登月夢想。自此誰是他的登月旅伴成為外界焦點；他與剛力彩芽分手之前，曾一度在社交媒體表示對方會陪他登月，如今兩人分手，座位也將會換人。

前澤友作雖然是商人出身，不過近年開始走到幕前。據日媒報道，前澤友作與剛力彩芽分手僅兩個多月，他已密謀尋找新女友，並會演出網上電視台Abema TV的相睇節目《前澤友作認真相睇紀錄 Full Moon Lovers》，透過節目尋找女友，並有機會與對方一同登陸月球。

列6大擇偶條件遭抨擊

據悉，Abema TV已開始透過官方網站招募參與相睇的對象，並列出6項應徵者條件，包括20歲以上的單身女生、個性愛笑兼積極向上、對參與太空旅行感興趣、懂得享受生活、能堅定地向前澤友作發表意見，以及希望世界和平。本月底開始選拔賽，然後下月安排與前澤友作約會。節目暫時未決定何時播出，不過前澤友作透過宣傳片表示，「想與未來的伴侶一起，從宇宙呼喊愛」，十分期盼與被選中的女生一起前往月球。

前澤友作的戀愛史其實十分豐富，除了剛力彩芽外，2015年曾與《交響情人夢》女星紗榮子拍拖，兩年後和平分手。前澤友作分別與兩名女性育有3名子女，但他表示一直沒打算結婚。但在相睇節目的宣傳片中，談及對婚姻的看法時，他轉軚稱「也有想過可以嗎？」

繼續派錢 千人受惠

前澤友作公開招親後，不少網民抨擊他「真惡心」、「將女友當玩具」、「請為前女友着想」等等。另外，前澤友作繼去年初隨機向他的100名Twitter追隨者，每人送出100萬日圓（約7萬港元）後，今年再接再厲，並加碼向1000名追隨者派錢，合計送出10億日圓（約7100萬港元），據悉吸引410萬名網民參加。