黎小田跨時空鋼琴伴奏 薛家燕唱《胭脂扣》感觸落淚

【明報專訊】殿堂級音樂人黎小田去年12月1日病逝，他生前對香港樂壇貢獻良多，紅顏知己薛家燕前晚率領黎小田的圈中好友及歌手，包括陳欣健、李龍基、黎瑞恩、杜德偉、泳兒、林德信及衛蘭等，於旺角麥花臣場館舉行《To 小田 with Love Forever 音樂會》向黎小田致敬。薛家燕打頭陣及壓軸出場，她分別穿著黑色露肩蝴蝶晚裝及紅色旗袍獻唱《心肝寶貝》及《胭脂扣》，她對相識半世紀的好友離世仍未釋懷，感觸落淚。

音樂會開場時先播出由陳欣健旁白的短片，讚黎小田成功捧紅一個又一個巨星。之後播出小田爸爸黎草田生前的訪問，透露兒子小時候好喜歡彈結他唱歌扮貓王，他曾感失望，一度阻止兒子入行。短片中還有黎小田做童星的片段，他與薛家燕在節目的搞笑演出，與好友成龍、梅艷芳、張國榮、謝賢及草蜢的合照。短片末段是黎小田喪禮靈堂出現的黑白色似琴鍵紋的蝴蝶，好友們都相信是小田的化身。接着薛家燕以黑色露肩蝴蝶晚裝出場唱《心肝寶貝》。她說：「Michael（黎小田），你真係我哋嘅心肝寶貝，今日我特登著這件衫及唱這首歌。你對樂壇貢獻好多，好感激你，今晚歌手濟濟一堂，希望你得到安慰。」

著蝴蝶裙獻唱 感覺故友在聽

薛家燕表示揀蝴蝶裙是新抱提議，之前在《流行經典50年》穿過，她認為很襯被形容是小田的黑白蝴蝶。她說表演時感覺到故友在聽她唱歌：「我感覺到，因出場時跟平日做演唱會感覺不同，同自己講要忍住不要情緒激動和喊。」她坦言黎小田走了個多月，她仍未釋懷，子女帶她去外地旅行，叫她不用太牽掛。不過她與黎小田合作多年，常上網重溫合作片段，腦海會想起他，一下子未接受到他走了。她感激今次有10多個娛樂機構參與，音樂會部分收益作慈善用途幫助小朋友，相信亦是圓故友心願。

由拗撬變好拍檔 友情逾50年

音樂會尾聲，薛家燕換上旗袍壓軸再出場，台上播出她1991年跟黎小田在節目中化身「十二少」和「如花」扮電影《胭脂扣》的搞笑片段。家燕姐睇完片後說好大感觸，哽咽說：「好感動，跟Michael合作差不多半世紀，好朋友關係超過50年，由《家燕與小田》到《流行經典50年》，合作非常成功，工作上他給我好多支持、指導，尤其在音樂上，雖然起初會有好多拗撬，到後期變成好朋友、好拍檔，尤其是拍《流行經典50年》，他好惜我、好愛我、好支持我，好感激有這位好拍檔。Michael，真的好多謝你！」她原本不識唱《胭脂扣》，知道是小田其中一首得獎歌曲，於是抽幾日時間練習，她多謝監製播出小田彈奏鋼琴片段配合，感覺似小田為她隔空伴奏。

杜德偉唱《煙雨淒迷》致敬

杜德偉唱《煙雨淒迷》，當音樂響起時，他眼向上望及指一指，似向黎小田致敬。他稱當年參加新秀歌唱比賽，黎小田是評判之一，給他很多意見和鼓勵。在華星時，黎小田曾監製他的唱片，合作好舒服，他給予歌手好多自信。泳兒獲安排演繹梅艷芳金曲《飛躍舞台》，她花心機練歌。她表示黎小田生前欲寫歌給她，可惜未能成事，變成遺憾。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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