莊思明公開機組人員名單 莊思敏：細妹一時衝動

【明報專訊】莊思敏昨日獲邀到旺角呼籲捐血，她表示小時候好怕見血，但長大後知道捐血救人意義重大，養成捐血習慣。對於細妹莊思明早前在社交網發文，投訴在航班多次向空姐借筆被忽視，更上載機組人員名單，被網民鬧爆泄露私隱及將事件當笑話。莊思敏表示有關心細妹，認為事件已發酵到有理說不清的地步，「都有和妹妹傾過，可能她純粹想將不開心的經歷說出來，但面對一些激進言論，她又一時衝動上載很多其他東西，這件事對她也是一種經歷。以前的她會很執著，一定要讓其他人明白她的想法，所以會不停解釋，但在網絡世界一個人對那麼多人，解釋不到太多，她現在也明白，只想事件盡快平息，不要影響其他人」。

被鬧泄露私隱一事，莊思敏稱細妹也知道令很多人不開心，也感不好意思，亦知道不應太衝動。莊思敏說：「但這張名單只有姓名，無其他個人資料，並不牽涉法律問題。在妹妹立場，這張不是私隱文件，所以她沒為意，當然這樣做不代表她是對，始終她是公眾人物，處事比其他人有更大迴響，她已在某個平台公開道歉，希望這件事盡快平息。」

以後細妹生日送筆

細妹因借筆成笑柄，莊思敏笑說：「以後每年她生日，都會送筆給她，我會在她所有褸袋插支筆，等她上機有筆用。」

記者：林祖傑