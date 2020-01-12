Nana膺年代美女冠軍

【明報專訊】美國網站TC Candler早前選出2019年全球百大俊男美女，分別由防彈少年團（BTS）成員柾國及Twice台灣成員子瑜奪冠。昨日TC Candler再公布過去10年的全球30大俊男美女名單。《雷神奇俠3：諸神黃昏》艾迪斯艾巴（Idris Elba）榮登「年代俊男」冠軍，BTS成員V位列第2，《水行俠》積遜莫瑪（Jason Momoa）得季軍，其餘打入十大的男星依次為《變種特攻》米高法斯賓達（Michael Fassbender）、BTS的柾國、《魔物獵人》Diego Boneta、《權力遊戲》Michiel Huisman、《格雷的五十道色戒》占美多倫（Jamie Dornan）、《星際任務》畢彼特（Brad Pitt），以及瑞典網紅謝爾貝格（Felix Kjellberg）。值得留意的是，去年在內地錄影節目時猝逝的台灣型男高以翔，位列27，是榜上唯一華人。

美女榜方面，韓劇《法妻》Nana榮膺「年代美女」，力壓亞軍的「妙麗」愛瑪屈臣（Emma Watson）；位列第3的是菲律賓美國混血女星Liza Soberano。其他有份入圍的，包括排第5的子瑜，《權力遊戲》「龍母」Emilia Clarke佔第6位，《粉紅色的一生》金像影后瑪莉安歌迪雅（Marion Cotillard）和《勁揪俠》嘉兒莫蕊兹（Chloe Grace Moretz）則分佔第9及第10位。少女時代成員太妍及《太陽的後裔》宋慧喬分別排22及26位。