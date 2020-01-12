【開箱】《首相失憶了》 爆笑政治狂想曲

【明報專訊】早前公布的2019年日本十大最高票房電影，其中6齣是動畫，包括《天氣之子》、《名偵探柯南：紺青之拳》、《劇場版One Piece Stampede》、《電影多啦A夢：大雄之月球探測記》及《龍珠超劇場版：布洛尼》及《超夢夢反擊戰Evolution》，《天氣之子》更以140.2億日圓（約10億港元）票房登頂。其餘4齣上榜電影分別是《Kingdom》、《假面酒店》、《飛翔吧！埼玉》及《首相失憶了》，可見當地觀眾鍾情動畫多於真人演出的電影。

邀請安倍晉三睇戲

《搵鬼打官司》三谷幸喜執導、影帝中井貴一主演的《首相失憶了》，以36億日圓（約2.5億港元）票房，位列2019年十大票房榜第9位，本月23日將會在香港上映。故事講述民望2.3%的首相黑田啟介，被市民掟中石頭而昏迷，醒來後失憶，連本來自私貪婪的狼性也盡失，變成善良的小羊。他的貼身秘書為了隱瞞首相失憶一事，協助他處理國家大事，又要應付政壇鬥爭，偏偏此時美國總統到訪，內憂外患接踵而來，失憶首相誓要救國救己。

《首相失憶了》刻意模糊時代背景，亦強調背景不是日本，相信是害怕觀眾將劇情聯想到日揆安倍晉三。戲中講述黑田啟介是第127任首相，與第98任日本首相安倍晉三，刻意拉遠距離。片中國會與首相官邸等設計，亦跟現實中的日本截然不同，感覺反而近似美國國會與白宮。據悉去年9月在日本上映時，安倍晉三獲邀欣賞，並稱劇情讓他很感觸，但未有透露是哪一幕觸動他。

導演兒時志願當首相

導演三谷幸喜壇長拍喜劇，在日本有「國民喜劇家」的稱號。新作以天馬行空且天衣無縫的巧合，營造出大量笑料，例如首相失憶後在街頭迷失方向，遇上客串飾演警察的《大叔的愛》男星田中圭向他「問責」一幕，就相當爆笑。此片亦貫徹三谷幸喜的宗旨，描繪人性美好的一面，透過惡劣首相失憶後盡失狼性，從而帶出每個人都有善良的一面。

據悉《首相失憶了》的故事靈感來自三谷幸喜的兒時志願，他小學時立志當首相，覺得若沒有私利、不追求權力金錢的人擔任首相，會是最佳選擇，但又覺得這樣的人根本不可能攀上相位，故想到「失憶」這一招。

在戲中飾演失憶首相的中井貴一，是繼《黑幫有個荷里活》及《搵鬼打官司》後再度與三谷幸喜合作，中井貴一透露與導演雖然很有默契，但私下不常聯絡，反而跟安倍晉三是大學師兄弟，並且相識。不過中井貴一強調沒參考安倍晉三來演繹此角。

配角陣容鼎盛

除了中井貴一外，其他演員也十分搶鏡，包括扮演秘書的《阿淺來了》藤岡靛及《接吻》小池榮子、飾演首相夫人的《僱傭妻子》石田百合子、扮演美國總統的《告白》木村佳乃，以及飾演政黨主席的《律政英雄2》吉田羊等等，陣容鼎盛。

上映日期：1月23日