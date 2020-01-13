踢走《星球大戰：天行者崛起》 《1917》收逾億票房稱冠

【明報專訊】《1917：逆戰救兵》上周揚威金球獎，奪得最佳導演及戲劇類最佳電影殊榮，乘得獎之勢，上周五擴大放映院數，結果收1397萬美元（約1.08億港元），成為票房冠軍，更把盤踞票房榜3周首位的《星球大戰：天行者崛起》踢走。

據娛樂新聞網站Hollywood Reporter估計，《美麗有罪》森文迪斯（Sam Mendes）執導的《1917：逆戰救兵》，首周末票房達3700萬美元；未計宣傳費用，此片成本約9000萬美元，收支平衡可期。《1917》講述一戰打得如火如荼之際，英軍正跌入德軍設下的陷阱，為扭轉戰局，兩名英國小兵臨危受命，必須在一天內越過敵陣，向前線的同袍傳令煞停進攻。若任務失敗，英軍墮入敵軍佈下的天羅地網，1600人隨時陣亡。此片強調一鏡到底的拍攝手法，據悉單是綵排就花了半年時間，未知是否因此吸引大批觀衆入場，據報佔了五成觀衆在35歲或以上，而且超過六成是男觀衆。

《深海異獸》成績欠佳

其實同期還有兩齣新片上映，包括排在《星球大戰：天行者崛起》之後佔第3位的喜劇《波士鬥腦細》（Like a Boss），由《賤鄰50》露絲拜恩（Rose Byrne）伙拍《中坑同學會》莎瑪希恩（Salma Hayek）主演，單日收390萬美元。

至於另一新片《深海異獸》（Underwater），由《吸血新世紀》姬絲汀史超域（Kristen Stewart）主演，講述一場猛烈地震，位於3.7萬呎海底的深海研究站陷於淹沒，駐守其中的6人隊伍為求逃生，必須依靠重型裝備，徒步橫越漆黑海牀到達荒廢鑽探站，不但要克服缺氧危機，還有藏在最深處的變種生物隨時大開殺戒。單日收249萬美元，位列第6，排在《以公義之名》（Just Mercy）及《逃出魔幻紀：霸氣升呢》之後，成績未如理想。

《爆炸性醜聞》奪化妝髮型公會獎

提起金球獎頒獎禮，雖然剛結束，但大會前日宣布明年將再次起用《娛樂揸Fit人》天娜菲（Tina Fey）和愛美寶拉（Amy Poehler）擔任司儀。至於美國化妝及髮型師公會前日公布得獎名單，《爆炸性醜聞》奪得最佳當代電影化妝、髮型及特別化妝效果等3個獎項，《Joker小丑》和《唐頓莊園》則分別奪得最佳特定時代/人物電影的化妝及髮型獎。