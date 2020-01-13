【開箱】《陽光兔仔兵》愛國少年的煩惱

【明報專訊】Marvel超級英雄片《雷神奇俠3：諸神黃昏》新西蘭導演Taika Waititi自編自導自演的黑色喜劇《陽光兔仔兵》（JoJo Rabbit），早前在多倫多國際電影節率先獲頒觀眾選擇大獎；戲中飾演母子的「黑寡婦」史嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）與童星羅文戴維斯（Roman Griffin Davis），更分別提名美國演員公會獎（SAG）最佳女配角及金球獎影帝，無論得獎與否，已足夠掀起話題。

小說改編 二戰背景

《陽光兔仔兵》改編自Christine Leunens的原著小說《Caging Skies》，故事以第二次世界大戰為背景，年僅10歲的男孩祖祖（羅文戴維斯飾）在納粹德軍的洗腦教育下，自小已愛國愛黨，更說服母親（史嘉麗祖安遜飾）批准他加入希特勒青年團，渴望為國捐軀。可惜他生性善良，就連一頭小白兔也不忍加害，結果遭團員排擠。

幸好祖祖的知心好友、其實是他自行幻想出來的「希特勒」（Taika Waititi飾）對他不離不棄，陪伴他走過無數孤獨歲月。某日他在家中發現一名神秘人，卻是母親違法收留的猶太少女（湯瑪仙麥簡絲飾），令他情緒幾乎崩潰。

單看故事大綱，《陽光兔仔兵》不折不扣是一齣戰爭悲劇，導演Taika Waititi卻把它改編成一部充滿黑色幽默的電影，某程度上跟他粉墨登場扮演希特勒有很大關係。這個歷史暴君，由Taika Waititi演來充滿滑稽感覺，他偶爾安慰祖祖，但更多時候在自言自語，其實更像一個精神病患者。

史嘉麗演技獲肯定

扮演祖祖的羅文戴維斯，原本只是電影公司職員的兒子，某日獲導演邀請試鏡，結果一拍即合，首次拍戲即獲提名金球獎最佳男主角，就算最終不敵《搖滾太空人》泰朗伊加頓（Taron Egerton），都算雖敗猶榮。祖祖其實是個悲劇人物，他視為英雄的父親出征後一去不返，自小跟母親相依為命，加入青年團又遭杯葛，甚至被手榴彈炸到重傷毁容，但在Taika Waititi鏡頭下，祖祖仍自得其樂，羅文戴維斯演來亦充滿童真，令人對此角色又憐又愛。

美國演員公會（SAG）早前公布提名名單，史嘉麗祖安遜分別憑《婚姻故事》及《陽光兔仔兵》角逐最佳女主角及女配角獎，無論得獎與否，已是對她演技的充分肯定。她在《陽》片飾演單親媽媽，一邊循循善誘兒子，一邊照顧猶太少女湯瑪仙麥簡絲（Thomasin McKenzie），兩邊同樣討好。

湯瑪仙前途無量

生於演藝世家的湯瑪仙，比羅文戴維斯大7歲，演戲經驗卻豐富得多，童星出身的她曾演《哈比人：五軍之戰》、《亨利五世：新王之路》等影視作品，她在《陽》片扮演猶太少女，雖把祖祖玩弄於股掌之間，但同時亦對他投入真感情，年紀輕輕的她演來神采飛揚，她的未來絕對值得關注。

上映日期：1月30日