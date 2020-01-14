馬國明首封視帝 緋聞女友唐詩詠輕撫臉 舊愛黃心穎祝賀：早應該攞了

【明報專訊】《萬千星輝頒獎典禮2019》前晚圓滿結束，各個獎項塵埃落定。雖然有網民形容這是「萬千星輝豬肉獎」，算是皆大歡喜，但也對各獎項的分配有異議，「最佳劇集」由《白色強人》奪得，對一眾捧《金宵大廈》為「神劇」的網民感不忿。不過，對12次提名「最佳男主角」的馬國明，三度奪「最受歡迎電視男角色」，被稱為民選視帝，前晚終憑《白色強人》首奪視帝。場內外的熱烈反應，比馬國明本人還要興奮，絕對眾望所歸。他在台上有緋聞女友唐詩詠「眼神」祝賀，還有舊愛黃心穎在電視機前為他打氣。黃心穎接受《明報》訪問說：「早應該攞了，恭喜，實至名歸。」

馬國明早前提到黃心穎，承認兩人仍有聯絡，他會傳短訊問候對方，大家依然是朋友，又說不要誤會他跟心穎有仇恨。去年TVB頒獎禮，心穎以馬國明女友身分，對他再次失落視帝感失望，但去年4月發生「安心事件」後，兩人結束戀情。昨日記者聯絡心穎，問她前晚有沒有看馬國明奪視帝？有沒有恭賀對方？心穎以短訊回應：「他早應該攞了，恭喜，實至名歸。」

請食飯慶功

頒獎禮後，馬國明跟守候多時的粉絲在電視城外開香檳慶祝，並獲粉絲送印有「KING」的王冠。他說：「真的沒想過自己攞獎，因對手很強，又見到黑哥（姜皓文）在，以為是他攞，還有陳山聰、袁偉豪都表現得很好，大家很平均，我起初只寄望《白色強人》攞最佳劇集。」他笑言連阿媽對他攞獎也沒什麼寄望，以為母親替他心急，原來是着緊六合彩，但相信阿媽知他獲獎後也很開心。

馬國明說稍後會請《白》劇台前幕後食飯慶功，這是最低消費。談到他得獎當刻全場反應熱烈，馬國明說：「正如我所說的，沒獎都當自己贏了，因有很多人惜自己，這是有錢也買不到。（何時戒掉天然呆？）今次都是呆少少而已，因反應不來。」

網民欲撮合馬明詩詠

雖然等了12年，但馬國明笑言聽完劉丹說等攞獎等了52年，他真是小巫見大巫：「我想我有資格爭獎都是《On Call 36小時》後，其實都是等了6、7年。可能做醫生旺我，其實對我來說不算很耐，我算是很幸運。希望《白》劇開續集啦！」馬國明在宣布得獎一刻再現天然呆表情，成為網民cap圖焦點。他從鐵馬家族的妹妹兼緋聞女友唐詩詠手上接過獎座，在頒獎禮李佳芯玩大踢爆，指詩詠也選馬國明為視帝，李佳芯笑說：「觀眾更希望你現實中都揀馬明囉！」現場隨即起哄，詩詠尷尬說：「你唔跟稿講！」頒獎禮後，詩詠在微博先後曬鐵馬家族四成員的合照，還有兩張頒獎台上的照片，她跟馬國明對視並伸手輕撫他的臉。詩詠寫道：「佢望住我 ：吓我？我：唔好呆，係你，係真（所有對白用眼神交流）」。馬明轉發並回應：「我看着你，你看着我，同我講唔好發呆。」有粉絲留言「係愛呀！」又起哄說：「在一起！在一起！」

記者：林祖傑、陳釗

攝影：黃梓烜、鍾偉茵、孫華中

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