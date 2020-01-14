扁桃腺發炎 染過濾性病毒 周柏豪完騷再入院

【明報專訊】周柏豪前晚於《萬千星輝頒獎典禮2019》獨攬兩獎，包括「最受歡迎電視男角色」及「最受歡迎電視歌曲」，他在鏡頭前擠出笑容，鏡頭後卻要工作人員攙扶落台，狀甚辛苦。他受訪時自爆抱恙出席頒獎禮，這幾天往來醫院兩次，並非流感，只是發燒，完騷後會再去醫院接受治療。柏豪自言己沒有返內地，只感到很不舒服，未能享受過程很可惜。他在頒獎禮首次公開多謝太太？柏豪說：「也算是，我有任何問題，她也幫我解決，是全能老婆。（下次膺視帝？）很遙遠的事，這天已超乎自己想像，很難得。」之後他乘坐保母車到醫院。

休息了一晚，柏豪昨日更新社交網上載在醫院病牀、手插喉管的照片。他說：「真的抱歉，讓大家擔心了﹗昨晚的狀態實在很差很差，連站起來的氣力也好像沒有，但能夠得到兩個那麼具份量的獎項，當然是超級開心、激動、緊張，看到其他朋友得獎也是很感動和替他們開心。我這兩個獎項，絕對不只是屬於我的，而是屬於整個團隊所有的兄弟姊妹。當然，也因為你，你是觀眾，你是我們的知音人。沒有你們的欣賞，我們甚麼都不是，沒有你們喜愛，oppa甚麼都不是。感謝！頒獎禮過後再回到醫院，今天起來後感覺好了點，放心，榮浩田oppa很強大的，愛你們。」

柏豪的經理人代他報平安稱，「醫生驗晒，不是流感，不是感冒，不是冠狀病毒，是『過濾性病毒』。扁桃腺都有發炎，所以令到血小板有少少低，然後發燒」。

娛樂組

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