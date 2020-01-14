陳山聰未有個人獎項 李施嬅失望

【明報專訊】李施嬅失落「視后」，但憑《金宵大廈》與楊千嬅同時獲頒「最受歡迎電視女角色」，並跟陳山聰奪得「最受歡迎電視拍檔」。頒獎禮結束，粉絲在電視城外為她慶祝，送上鮮花，更合唱《今宵多珍重》祝賀。

施嬅表示很開心連奪兩獎，但發覺原來見人攞獎更開心，「可能因為咁，所以TVB咁多年都不頒獎給我」。對於拍檔山聰未能有個人獎項，施嬅有點失望：「我一個人攞獎，總是覺得有點美中不足，如果可以跟他一起攞會開心很多。所以攞獎一刻我很平靜，山聰冇獎攞，我心情很矛盾，開心之餘又失望，但無辦法，大家今年的對手很強；其實可以頒多一個獎給山聰，最受歡迎電視女角色都有兩個。」

至於視后之爭，施嬅說紅姐和千嬅都是影后級，尤其紅姐攞過無數影后，是實至名歸，「我覺得很得意，等攞獎雖然等了16、17年，但得獎一刻很平靜，可能之前驚晒，由我知道對手是誰，到見他們到場，已經知結果」。《金宵大廈》未能奪最佳劇集感失望？施嬅覺得《白色強人》也實至名歸，大製作而且細節做得很好：「我想《金》劇攞是因為我們低成本製作，每個工作人員都很用心，無奈對手太強。（期待續集？）等公司通知。」談到劉江不續約，續集可能沒對方？施嬅自言也沒有約，相信不會有影響，當然最好原班人馬。陳山聰對施嬅為他只獲一個獎感可惜，他笑說：「已經好開心，冇食蛋！」

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