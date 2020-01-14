老婆與外籍新歡車廂激吻 魏駿傑父女相依為命

張利華當年22歲與魏駿傑在重慶領證結婚，仍一臉稚氣。（網上圖片）

【明報專訊】現年52歲的魏駿傑於2008年娶年紀比他細20歲的太太張利華，這段被形容為「忘年戀」的婚姻一直不被看好，婚後雖育有一女Jessica，現年9歲，但屢傳二人婚姻出現問題。魏駿傑中年發福身形暴脹走樣，而張利華則「愈大愈靚」，婚後外形變化很大，身邊更有不少異性朋友。日前張利華被爆出軌，遭拍下與外籍新歡在車廂激吻，更在新歡寓所逗留至凌晨才回家。原來兩人的婚姻早已爆煲！

魏駿傑上星期在社交網留言「從此與你相依為命」，疑對外宣告與太太情已逝，現與女兒相依為命。有關張利華與老外激吻一事，他回應傳媒事情已交給相關人士處理，又說沒有離婚念頭，暫時未能透露太多。

張利華承認分房瞓

魏駿傑強調︰「每個爸爸都那麼努力，我只是個普通爸爸，我需要靜一靜，目前不能說任何事。我沒說過有離婚念頭，只是在講佛偈，其他事遲些再算。」

被指背夫偷食的張利華回應傳媒跟魏駿傑已「分居」5年，透露兩人分房瞓，為了女兒故住在同一屋簷下，她稱最近已安排搬屋事宜，女兒由兩人共同撫養，她會經常往探望，自己跟魏駿傑仍是親人。

與單車手鄧宏業仍有見

當年張利華嫁魏駿傑時仍是學生，兩人在重慶登記結婚，魏駿傑曾表示跟張利華是一見鍾情，張的姊姊是娛樂圈中人，魏駿傑在重慶拍戲時，在聚會上認識張利華，繼而開始約會，婚後張利華來港適應新生活。

於2015年她跟單車手鄧宏業傳緋聞，同年魏駿傑購入西貢獨立屋，加了張利華名字，有傳是為箍煲。近年張利華從事保險工作，最近被影到與鄧宏業見面疑未斬纜，事後她解釋對方是保險客戶，見面只為傾保單。

娛樂組