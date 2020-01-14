發起包場睇《乜代宗師》 網民「懲罰」黃子華

黃子華為了拍一部給香港人看的電影，不惜賣樓自編自導自演《乜代宗師》。（視頻截圖）

【明報專訊】黃子華自編自導自演的《乜代宗師》於今年賀歲檔上映，有網民發起罷睇「紅色賀歲片」，《乜》因有部分戲在深圳拍攝被質疑是合拍片，遭網民視為考慮罷睇之列。前日黃子華不甘新片被屈是合拍片，做facebook live澄清並自爆不惜賣樓拍這部戲，就是為拍一套戲給香港人看。子華神「出手」，昨日有關短片的觀看次數已逾100萬，7萬多個讚好，粉絲更留言力撐。

撐唔撐《乜代宗師》成網民熱話，有人質疑黃子華在過去半年也沒有為社會運動表態，現在才自言賣樓拍戲給香港人看，拒絕入場支持。不過，有更多網民對子華投信任票，並發起在網上呼籲購票入場「懲罰」子華。

「鄺神」力撐捧場

又有在日本未能返港捧場的網民，聲稱人唔到但一樣要買50張飛支持，轉贈有經濟困難的家庭睇戲；更有人發起包場請睇戲。

子華神的賣樓拍戲自白，就連立法會議員「鄺神」鄺俊宇都在facebook回應。他寫道：「他自嘲傻佬，賣樓去拍這部戲 ，想翻本沒可能，除非有奇蹟，這不是合拍片，只因他想拍給香港人看。有多久沒有入戲院支持香港電影？這次我期待入場，也推薦我的朋友入場，支持這一位多年來陪着我們的香港人，他叫黃子華，這部戲叫《乜代宗師》。」

娛樂組