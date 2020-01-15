切傷手指縫5針 黃秋生外父病逝無緣舌戰何君堯

【明報專訊】黃秋生與立法會議員何君堯原本昨晚出席港台《視點31》對談，題目為「論良知‧談正義」，一場「黃何之辯」全城矚目。由於黃秋生的外父急病入院離世，他要處理後事同時又受傷入院縫針，因此臨時缺席。秋生雖然未能跟何君堯同場激辯，但他也在醫院外接受港台的直播訪問，就主題發表意見。何君堯在節目後向黃秋生表示慰問，又指事件反高潮，未開始先完結，也感到遺憾。

記者：柯美

攝影：黃梓烜、鍾偉茵

昨晚7時40分何君堯抵港台，現場早已聚集逾百名何君堯支持者，有人高舉紙牌「支持戰狼何君堯」，又有橫額等。何君堯落車時跟支持者打招呼與合照。節目晚上8時開始，黃秋生遲遲未見人，監製尤翠茵會見傳媒，交代黃秋生未能出席。她說：「秋生因突發事件嚟唔到，我哋決定繼續跟何君堯做訪問，我哋同事喺現場訪問秋生，大家留意節目。」節目開始黃秋生在律敦治醫院外接受港台的直播訪問，見他的左手拇指包紮着。

手指未縫針接噩耗

黃秋生交代缺席原因。他稱因為外父哮喘病發，要急召救護車，原本他想煲湯給外父喝，豈料不慎切傷拇指，並去了另一間醫院求診及縫針。當他在洗傷口時，卻接獲家傭電話，稱外父情况危急，他未縫針便趕往另一所醫院，惟外父不幸病逝。之後秋生要搞手續、認屍，再等他的舅仔，其間秋生在該醫院完成縫針，他說：「令大家失望，不好意思。」記者提到有大批何君堯支持者在港台電視大廈外守候時，秋生說：「他們可以收隊回家睡覺。」他又稱這是天意，所有事差不多時間發生，如果早發生他也能趕及出席節目。

秋生：不是全港警察都係壞人

被問及昨日對決的題目是「論良知‧談正義」？秋生說正義和良知都是哲學問題，這兩個題目其實可以寫一篇論文。提到近半年香港發生很多事，問他的睇法？秋生說：「每個人感覺都唔同，我嘅正義同你的正義都不同，何君堯都有自己嘅正義和良知睇法，好難討論。」他也談及警方執法與7‧21事件，「7‧21引起大家恐慌同顧慮，有必要調查，但唔係全香港警察都係壞人，我在醫院縫針，幾個警察對我好禮貌，仲畀口罩我。現在係警方制度嘅問題，唔係人嘅問題，有啲越軌行為，某些警察無能力執行職務，仲影響咗同袍」。

秋生對於香港前景說：「有人就有希望，我對香港市民好有信心。每一個人睇同一件事都有唔同嘅反差，所以黑同埋白中間仲有好多灰色地帶，呢個世界唔係淨係黑同白咁簡單。」他認為大家應各盡其責，內心守護住香港人一直以來的價值。秋生於晚上9時跟助手搭的士離開律敦治醫院，他稱太太不在港，外父後事的手續仍未辦妥。他又舉起手掌拍照，說自己縫了5針。

何君堯遺憾未開始已完結

節目結束後，何君堯離開，對於未能和黃秋生同場探討「正義和良知」，問他有否失望？他說：「今日反高潮，未開始已完結，相信將來有機會同大家傾偈，香港在乎溝通。黃先生（黃秋生）家中發生事，好惋惜，向他表示慰問。」問他對黃秋生言論的意見？他說：「我未有時間同佢正式討論，未開始已結束，有少少遺憾。（將來再邀請他和黃秋生討論會否接受？）任何人都會接受，就算朱凱廸都可以，我哋無話無偈傾，大家都係議員，都傾得偈，同秋生就更加無任何嘢。」何君堯離開後，支持者與在場一名人士發生爭執繼而動武，現場兩名便衣警員將該人帶走。