忙到無時間慶祝 李施嬅望鼠年會更好

【明報專訊】黎諾懿和李施嬅前晚到尖沙嘴出席慈善晚會，擔任表演嘉賓。李施嬅以《金宵大廈》中CoCo扮相現身，稱大家都喜歡這角色，得獎後首個工作當然要答謝支持。她在無綫頒獎禮連奪兩獎，有否跟「胡說八道會」好姐妹慶祝？她稱未有時間，明天赴北京一星期，為加拿大擔正的新劇訓練身手，農曆年也要工作，之後就到加拿大拍劇，然後再為電影開工。是否過肥年？李施嬅笑說：「過了一個肥而美的豬年，豬年真的很開心，在自己成長的地方獲肯定，希望鼠年會更好，原本想去旅行獎勵自己，但真的沒時間。」

黎諾懿獻唱兩首好友鄭伊健的歌曲《一生愛你一個》和《友情歲月》，他笑說：「伊健的歌出名難唱，所以想挑戰。（為何不唱國語歌？）伊健未出國語歌，待他出了才跟他一齊唱，可能連《野狼Disco》都搞得掂。」

黎諾懿靠「港普」搵食

黎諾懿之前講普通話被取笑，有否惡補？他笑言已學了十多年，小一開始學，到今時今日有此水準已算不錯。會否認真找個老師再學？他耍手說：「現在這樣反而受歡迎，驚學完無人搵我工作，我是『港普教父』，待兒子大一點才一齊學。」

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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