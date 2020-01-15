黃子華感嘆新片波折重重 劉心悠憶地獄式操肌爆喊

【明報專訊】黃子華自編自導自演的賀歲電影《乜代宗師》，因為香港社會運動而受牽連，被網民質疑是合拍片而呼籲罷睇，早前他特意在facebook 拍片澄清釋除大眾疑慮，更自爆今次賣樓拍戲，維護創作空間。黃子華昨晚率領該片演員劉心悠、許紹雄、周家怡、C君、楊詩敏等，出席在尖沙嘴舉行的首映禮，穿上西裝配煲呔的他，右手受傷戴上護腕，主動談到「賣樓拍戲」論出街後，收到網民鼓勵，感動得流了兩秒眼淚，其間再爆拍該片時波折重重，更搞喊女主角劉心悠。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

黃子華多謝網民看完他的澄清片後，都留言鼓勵和支持，但呼籲大家毋須太過擔心他，他尚有一間住所。他又趁機會答謝台前幕後減片酬參與製作，在友情之外，感受到他們的熱情，當中更點名讚揚劉心悠賣力演出，否則該片不知能否完成，子華說：「我當初找她演拳手，因為知她有運動天賦，聽講她跑馬拉松，後來發現她完全無肌肉，連半下掌上壓都做不到，就要地獄式訓練她，她為了這部戲，收平人工，還被我折磨了半年，增肥再練肌肉，每周集訓3日，每日4至6小時，拍戲打到手受傷，由嬌滴滴變肥妹，再打到殘廢，我中間陪她練過兩小時，都嘔白泡差點要死。」

劉心悠聞言激動，不停流淚近10分鐘，子華佩服她在電影煞科後仍然操肌，為了在首映上騷背肌，他說：「她真的好黐線。」心悠回應：「我好珍惜合作機會，右腳傷了用左腳，左手傷了用右手，一早答應了不放棄，就不放棄！」

一兼三職精神分裂

受訪時，子華透露右手因拍動作戲致兩處骨折，需要時間養傷，又回憶今次身兼編導演感覺精神分裂，他坦言：「顧住導演，忘記了埋位演出，過程好艱苦，無一秒可以休息，非常多波折，不過監製說這部是『遇難呈祥』，有人突然不能來參與，之後出現了更好的人代替。」

談到拍戲資金，他形容是幾大的難關，製作費過千萬，籌拍時遇上香港局勢不同了，要開會決定堅持續拍非常艱難，有傳英皇電影因該片未通過審批而撤資？他說：「是另一部戲，而這部戲一直都是想自己全投資的，我無壓力，為完成夢想失去一層樓不緊要，不過好多工作人員都好癲，無收錢，3個監製都無收錢，所以我都當他們是投資拍檔，希望部戲賺到錢可以分紅給他們。」

劉心悠操肌曾肥腫難分

不過仍有網友批評子華「偽黃」，發起繼續罷睇，對於電影與政治被混為一談，子華說：「電影被政治摧毀或者幫助，都不是特別值得高興的事，部電影成立與否，應該是看電影的本身，希望大家能欣賞電影。」他對於該片票房沒有任何想法，也沒有跟之前賣座的《棟篤特工》相比，他說：「《棟篤特工》有奇蹟，但不覺得奇蹟會經常發生。」

劉心悠重提地獄式集訓感觸大，稱要付出好大努力，才可在短時間內帶出拳手感覺，難度好高，她說：「當初一下掌上壓都做不到，憑乜演拳手，現在可以做到100下，我的終極目標想打低集訓老師，不想浪費訓練。」她表示操練期間曾增磅十幾磅，肥腫難分，現在練到有兩塊腹肌，感恩子華肯大膽用她。