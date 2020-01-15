葉璇認有追求者 跟舊愛再見亦是朋友

【明報專訊】葉璇昨日為陳圖安主持的港台節目《安哥同學會》任嘉賓，分享人生財富，她感恩沒遇過太大挫折，就算有小困難會當成寶貴經歷，理財亦好少失守，專買藍籌作儲蓄，明白要一分耕耘才有一分收穫，不會奢望炒股置富。

很少在港露面的葉璇表示近期常到北京工作，參與內地綜藝節目，但每個月都會回港，她笑說：「我四海為家，杭州是老家，香港是家，中國也是家，賣藝的人就是要周圍走。」她稱工作沒有影響談戀愛，透露跟新的追求者約會了解中，至於跟上海帥哥小默已和平分手，她說：「異地戀好難維繫，不過我們關係仍然友好，有聯絡。」她又稱之前已雪卵，但不急於結婚生仔。

恭喜馬國明奪視帝

有報道指與葉璇傳過緋聞的「殼王」陳國強辭任無綫主席兼退股，葉璇表示不知道，而且跟陳生不相熟，她反問：「係咩？佢唔做，邊個做？」她只留意到老拍檔馬國明奪視帝，她說：「我們還有聯絡，我有恭喜他，以前經常演情侶。」講到馬國明單身，葉璇大可約會他變真情侶，她笑說：「但我不是單身，我約會緊喎，他咁大年紀，無理由無人約會，我覺得他會搵有質素、有氣質、有學歷的女仔，相信他有人追，不用找我。」

記者：鍾一虹