【開箱】告別《摘星廚神》 澤村一樹穩守《絕對零度4》收視

【明報專訊】踏入2020年，各大電視台的冬季日劇陸續開播，打頭陣的是富士電視台「月9」劇《絕對零度》第4季。此劇剛於本月6日首播，收視率錄得10.6%，前晚播出第2集，收視微升至10.7%，穩守雙位數成績，算是打響頭炮。

危險的雙面男

警匪劇《絕對零度》早在2010年推出第一季，由《晝顏》女星上戶彩主演，一連兩季叫好叫座。2018年富士台計劃開拍第3季，上戶彩忙於生兒育女，電視台只好改變策略，找來2017年演出晨間劇《雛鳥》而好感度上升的52歲「型佬」澤村一樹接棒，伙拍《安堂機械人》本田翼及男團「關8」成員橫山裕合演，上戶彩僅客串演出。

以年過半百的澤村一樹擔正「月9」劇，外界普遍看淡，加上「月9」劇近年收視持續低迷，《絕對零度》第3季推出時面臨很大危機。不過，都說有危才有機，該劇從第3季開始轉換方向，首季調查未解決案件，第2季調查特殊罪案，第3季變成防止罪案發生。

澤村一樹擔任「防止犯罪科」隊長，帶領隊員預測及調查可能犯罪的「危險人物」，並於他們犯案時當場制止及逮捕，結果收視不俗，全劇10集平均收視率為10.59%，成功保住雙位數字。難怪電視台相隔一年多即開拍第4季，且不再需要上戶彩客串，證明澤村一樹已可「孭飛」。

澤村一樹飾演表面性格爽朗，藉此掩飾悲慘過去的雙面男人。他是警隊的精英，然而妻女被謀殺，令他看似舉止溫文，其實暗藏憤怒且殘暴的個性，被警隊列為有犯罪傾向的「危險人物」。

今季首集講到本田翼帶着大批武裝警員到一幢空置大廈搜索，發現一名女性中槍倒地，身旁的澤村一樹滿手鮮血持着手槍。之後鏡頭一轉，回到事發前73日，澤村一樹率領「防止犯罪科」警員偵破一宗毒品案，他跟本田翼大顯身手，動作戲連場，為今季打開華麗的一頁。

本田翼夠新鮮

接着他們一行人到全新的防止犯罪科辦公室報到，內裏配備高科技儀器，監察所有有犯罪傾向的「疑犯」，就連澤村一樹也在監視之列，令眾人大感不安。

今季雖是延續上季劇情，但故事卻是獨立，每集均會調查不同案件，就算未曾看過首3季也影響不大。澤村一樹演繹雙面男恰到好處，而扮演性感勇武女警的本田翼，亦有別於以往角色，令人有新鮮感，以及繼續追看的欲望。