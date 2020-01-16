《飛翔吧！埼玉》12提名 領先日本奧斯卡

二階堂富美同時憑《人間失格：太宰治和他的女人》入圍最佳女配角。

二階堂富美（左）和Gackt（右）合演《飛翔吧！埼玉》獲得今屆最多12項提名，包括最佳男女主角。

【明報專訊】被喻為「日本奧斯卡」的第43屆日本電影學院獎，昨天公布提名名單，改編自同名漫畫的喜劇《飛翔吧！埼玉》獲得最佳電影、導演及男女主角等最多12項提名，成為今屆大熱。二階堂富美不單憑《飛翔吧！埼玉》角逐影后，同時以《人間失格：太宰治和他的女人》入圍最佳女配角，個人連奪兩項演技獎提名，輕易成為焦點。

第43屆日本電影學院獎昨天在東京舉行記者會，由上屆影后《小偷家族》安藤櫻，跟男主播羽鳥慎一公布各大獎項的提名名單。由武內英樹執導、日本男歌手Gackt跟影后二階堂富美合演《飛翔吧！埼玉》成績最突出，將會跟去年另一話題作《蜜蜂與遠雷》、諧星笑福亭鶴瓶主演《閉鎖病棟》等爭奪最佳電影大獎。《閉》片亦以11項提名緊隨《飛》片之後。

光復埼玉的故事

《飛翔吧！埼玉》故事講述日本琦玉縣一直被東京人歧視，Gackt飾演美國回流的轉校生，在東京高校跟二階堂富美扮演的學生會會長不打不相識，原來前者正是「埼玉解放戰線」成員，回國目的正是要光復埼玉。此片在日本票房勁收37億日圓（約2.6億港元），其瘋狂情節及低俗笑料更一度成為社會熱話。

中井貴一爭影帝

Gackt及笑福亭鶴瓶同時角逐影帝，競爭對手包括《首相失憶了》中井貴一、《新聞記者》松坂桃李及《阿基米德大戰》菅田將暉；二階堂富美除了跟《蜜蜂與遠雷》松岡茉優、《新聞記者》沈恩京、日版《玩轉身前事》吉永小百合，以及《人間失格：太宰治和他的女人》宮澤里惠爭奪影后之餘，同時亦憑《人》片入圍最佳女配角。

新人獎方面，去年人氣急升的《消失吧，群青》橫濱流星將會跟日版《盲證》吉岡里帆、《蜜蜂與遠雷》的鈴鹿央士和森崎溫等爭獎。頒獎禮將於3月6日舉行。