【明報專訊】韓國人氣男團防彈少年團(BTS)將於下月21日推出全新專輯《Map of the Soul:7》,並於上星期開始預售。據BTS所屬經理人公司公布的數字顯示,新碟自本月9日至15日期間,預售額高達342萬張,不單打破他們去年推出《Map of the Soul:Persona》預售268萬張,打破出道以來最佳成績,更刷新韓國唱片史上最高預售紀錄。

提到BTS,英國殿堂級樂隊Queen將於明日及後日在首爾高尺天空巨蛋舉行演唱會,成員Brian May、Roger Taylor及暫代主音Adam Lambert昨日出席記者會,又「入鄉隨俗」大派心心。Roger Taylor認為韓國流行音樂很出色,「祝賀K-Pop征服全世界」;Brian May也表示,在英國聽到不少韓國流行音樂,Adam更點名大讚BTS有型,視覺效果很搶眼,令他深受啓發。