吳若希自認模特兒身材 爆老公關注性感女星

【明報專訊】吳若希與王麗嘉昨日出席內衣品牌活動。吳若希穿著黑色透視內衣襯黑色西裝褸，她稱老公接載到現場時瞄了一眼，可能未看清楚，不知她著得那麼性感。她笑稱活動結束後會向大會要一套更性感內衣，拿回家慢慢用。不過她自爆平時跟老公很少做情趣事，今次著完後，覺得間中著性感內衣，悅人又悅己。是否覺得身材豐滿一點更好？她說穿上這件內衣有懷疑不夠「壯觀」，但髮型師讚她時尚。她明白要著得靚和時尚就不可以太好身材，自言是標準模特兒身材，新款內衣都是模特兒尺碼，她穿上不用修改。

老公對她的身材是否滿意？吳若希聞言狂笑，叫大家問她老公，因老公好飄忽，一時一樣。她又爆老公在社交網關注好身材的性感韓國女星和大馬女神林明禎，她曾問老公喜歡好身材的女孩，還是她這種沒「胸」閒時間的女孩？老公在她面前當然說喜歡她。她未有呷醋，認為各有各好。

王麗嘉性感曬事業線，明顯消瘦不少，她說沒刻意減肥，可能最近吃少了。她平日有做運動，但不像媽媽馬詩慧勤力，自己比較懶和貪睡。

王麗嘉望進軍國際舞台行騷

王麗嘉現全職做模特兒，今年目標到外國面試，希望在國際舞台行天橋。她上圍豐滿，說控制不到，試過瘦好多，胸部卻沒變。可能好多人羨慕她，但她認為胸部太大並非好事。

記者：柯美

攝影：孫華中