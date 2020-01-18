李丞責戲院偷影放社交網 老婆劉倩婷認錯刪相求原諒

李丞責在網上分享於戲院內偷影銀幕畫面照，被網民質疑他觸犯法例。（網上圖片）

【明報專訊】郭富城與楊千嬅主演的電影《麥路人》還未上映，日前先舉行名人友好場，眾多圈中人捧場，包括鄭丹瑞、唐詩詠、洪永城、李丞責與太太劉倩婷等。

李丞責先睹為快，並開心與郭富城、楊千嬅合照，未知是否太興奮，他事後在社交網分享合照時，最後一張是疑在戲院內偷拍電影放映中的畫面相。照片清晰見到郭富城、楊千嬅在戲中的造型，以及中、英文字幕，李丞責在照片下留言︰「感人，好戲，支持香港電影！」他分享照片差不多一日，也未有刪去。有網民留言︰「李先生請問你知道在電影院內電影播放期間偷拍，是會涉嫌觸犯戲院內嚴禁攝錄的條例嗎？」

根據法例，觀眾嚴禁在戲院內拍攝及錄影，否則會被刑事檢控，最高可罰款港幣5萬元及監禁3個月。劉倩婷昨日回覆《明報》查詢時，表示照片是她上載，與丈夫無關。她說︰「老公的社交媒體一向都是由我去處理，由於想支持朋友，轉發推介感人好戲，發現錯誤之後立即刪除帖文，希望大家原諒。」

郭富城籲珍惜當下

郭富城表示希望電影帶出正面信息，令大家明白幸福不是必然，珍惜當下；楊千嬅稱電影中一眾「麥難民」，帶出現今人與人之間的溝通隔膜，令人反思。

郭富城主唱的電影主題曲《灰色星塵》同日發布，他感謝金培達及小美創作出觸動心弦的旋律及歌詞。

娛樂組