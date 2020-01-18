【開箱】妮歌潔曼新劇5月首播 劇照未見陳法拉

【明報專訊】面對Netflix、亞馬遜等影視串流平台的挑戰，有線頻道HBO總算力保不失，旗下《傳媒家族繼承人》及《切爾諾貝爾：傷心的兒童》分別贏得戲劇類及迷你影集的最佳劇集獎，豐收而回。TCA（電視評論協會）一年兩度舉辦的節目巡禮，日前輪到HBO將於今年4及5月推出的《I Know This Much Is True》及《The Undoing》登場，兩劇的主角妮歌潔曼（Nicole Kidman）和馬克路法奴（Mark Ruffalo）均有現身親自講解內容。

小說改編 揭開丈夫的秘密

先說《The Undoing》，演出陣容除了金像影后妮歌潔曼外，還有《4個婚禮與1個葬禮》曉格蘭特（Hugh Grant）、《無聲絕境》童星諾亞祖比（Noah Jupe），以及港人熟悉的陳法拉等，此劇也是後者自茱莉亞學院戲劇碩士畢業後，首度拍劇，雖然在全劇6集中她只佔4集戲分，但總算踏出她勇闖荷李活的重要一步。

迷你影集《The Undoing》改編自小說《You Should Have Known》，講述Grace（妮歌潔曼飾）是事業有成的心理治療師，擁有幸福家庭，丈夫Jonathan是名醫，兒子Henry就讀於紐約的精英私立學校。Grace即將出版探討兩性議題的書，此時卻傳來Henry的同學家裏發生兇殺案，警員上門調查，Grace才知道丈夫跟Henry同學的母親有着非比尋常的親密關係，此時Jonathan卻失蹤，Grace決定調查丈夫到底是怎樣的人。

《The Undoing》監製大衛基利（David E. Kelley）炮製過《甜心俏佳人》等經典劇集，之前跟妮歌亦合作過一連兩季的《小謊言》，為她帶來視后殊榮。妮歌演出這兩劇巧合地以女性為主軸，故事同樣帶有懸疑色彩。

在TCA的記者會上，大衛基利表示，曾拍過《美麗療情》等電影的導演蘇珊比爾（Susanne Bier）才是此劇的靈魂人物。HBO日前發放了數張劇照，只有妮歌一家三口，暫未見陳法拉的蹤影，或許要等到預告片段曝光，才能更清楚法拉扮演的Jolene到底是什麽角色。

至於HBO另一新劇《I Know This Much Is True》，合共6集，由「變形俠醫」馬克路法奴（Mark Ruffalo）主演及監製，講述一對雙胞胎兄弟Dominick和Thomas Birdsey的家庭傳奇故事。

馬克路法奴增肥30磅扮孖仔

馬克路法奴在劇中要一人分飾兩角，但他不想同一天內好像換個假髮就拍攝兩兄弟的戲分，所以決定分開拍攝，先完成Dominick的部分，相隔6周再拍攝Thomas的戲分。由於講述後者患有精神病，需要用藥，所以為了配合角色，增肥30磅，但原來過程一點也不輕鬆。

馬克在TCA的記者會上表示，增肥比他想像中困難，「以為會很有趣，但當要強迫自己進食時，對美食的浪漫遐想都會消失」。他又說，演出這精神病患者角色的5星期，過着孤獨的生活，「Thomas有幻聽，要想像他的生活，獨自研究這種精神病患者的內心」。

除了馬克路法奴外，名嘴露絲奧當奴（Rosie O'Donnell）、《天生殺人狂》女星茱麗葉路易斯（Juliette Lewis）和《擊情手足》瑪麗莎李奧（Melissa Leo）亦有份演出，預計今年4月在HBO頻道首播。