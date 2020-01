【開箱】妮歌潔曼新劇5月首播 劇照未見陳法拉

馬克路法奴在《You Should Have Known》飾演一對孿生兄弟。

【明報專訊】面對Netflix、亞馬遜等影視串流平台的挑戰,有線頻道HBO總算力保不失,旗下《傳媒家族繼承人》及《切爾諾貝爾:傷心的兒童》分別贏得戲劇類及迷你影集的最佳劇集獎,豐收而回。TCA(電視評論協會)一年兩度舉辦的節目巡禮,日前輪到HBO將於今年4及5月推出的《I Know This Much Is True》及《The Undoing》登場,兩劇的主角妮歌潔曼(Nicole Kidman)和馬克路法奴(Mark Ruffalo)均有現身親自講解內容。

小說改編 揭開丈夫的秘密

先說《The Undoing》,演出陣容除了金像影后妮歌潔曼外,還有《4個婚禮與1個葬禮》曉格蘭特(Hugh Grant)、《無聲絕境》童星諾亞祖比(Noah Jupe),以及港人熟悉的陳法拉等,此劇也是後者自茱莉亞學院戲劇碩士畢業後,首度拍劇,雖然在全劇6集中她只佔4集戲分,但總算踏出她勇闖荷李活的重要一步。

迷你影集《The Undoing》改編自小說《You Should Have Known》,講述Grace(妮歌潔曼飾)是事業有成的心理治療師,擁有幸福家庭,丈夫Jonathan是名醫,兒子Henry就讀於紐約的精英私立學校。Grace即將出版探討兩性議題的書,此時卻傳來Henry的同學家裏發生兇殺案,警員上門調查,Grace才知道丈夫跟Henry同學的母親有着非比尋常的親密關係,此時Jonathan卻失蹤,Grace決定調查丈夫到底是怎樣的人。

《The Undoing》監製大衛基利(David E. Kelley)炮製過《甜心俏佳人》等經典劇集,之前跟妮歌亦合作過一連兩季的《小謊言》,為她帶來視后殊榮。妮歌演出這兩劇巧合地以女性為主軸,故事同樣帶有懸疑色彩。

在TCA的記者會上,大衛基利表示,曾拍過《美麗療情》等電影的導演蘇珊比爾(Susanne Bier)才是此劇的靈魂人物。HBO日前發放了數張劇照,只有妮歌一家三口,暫未見陳法拉的蹤影,或許要等到預告片段曝光,才能更清楚法拉扮演的Jolene到底是什麽角色。

至於HBO另一新劇《I Know This Much Is True》,合共6集,由「變形俠醫」馬克路法奴(Mark Ruffalo)主演及監製,講述一對雙胞胎兄弟Dominick和Thomas Birdsey的家庭傳奇故事。

馬克路法奴增肥30磅扮孖仔

馬克路法奴在劇中要一人分飾兩角,但他不想同一天內好像換個假髮就拍攝兩兄弟的戲分,所以決定分開拍攝,先完成Dominick的部分,相隔6周再拍攝Thomas的戲分。由於講述後者患有精神病,需要用藥,所以為了配合角色,增肥30磅,但原來過程一點也不輕鬆。

馬克在TCA的記者會上表示,增肥比他想像中困難,「以為會很有趣,但當要強迫自己進食時,對美食的浪漫遐想都會消失」。他又說,演出這精神病患者角色的5星期,過着孤獨的生活,「Thomas有幻聽,要想像他的生活,獨自研究這種精神病患者的內心」。

除了馬克路法奴外,名嘴露絲奧當奴(Rosie O'Donnell)、《天生殺人狂》女星茱麗葉路易斯(Juliette Lewis)和《擊情手足》瑪麗莎李奧(Melissa Leo)亦有份演出,預計今年4月在HBO頻道首播。