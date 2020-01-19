吳業坤牀戰朱晨麗 何廣沛呷醋：有無突然加戲

【明報專訊】何廣沛、吳業坤（坤哥）、吳岱融、龔慈恩、楊卓娜、張國強及于淼昨日出席無綫劇《大醬園》宣傳活動，現場大玩試醬油遊戲，何廣沛叫坤哥用身上最長部位分辨不同味道，坤哥伸脷試中芥辣味，立即皺眉，場面搞笑。坤哥又預告跟女主角之一朱晨麗（朱朱）有牀上戲，笑稱該劇「鹹鹹哋」。

何廣沛稱劇中多多鹹、少少脆，最鹹就是坤哥，皆因他日日搞事。坤哥說：「我除了搞醬油，還搞兒女私情，因劇中有牀上戲，有少少情不自禁，任何人見到朱朱都忍不住，我收到劇本時都好震驚，要請教別人場戲點做好。」何廣沛身為朱朱緋聞男友，可有監場？他說沒有：「我不知坤哥和朱朱有這場戲，我的牀戲只有一個人，我無這個福分，是否坤哥跟監製熟？」

笑罵坤哥強姦犯

何廣沛趁機盤問坤哥道：「拍牀戲前有無事先溝通？有無突然加戲？有無跟劇本？」坤哥立即交代：「我不夠膽，最激只是兩人同牀，在觸摸與觸摸不到之間，用眼神施暴她。」然後立即做出強姦眼神，向何廣沛示範。何廣沛笑說：「你個強姦犯吖！」他透露劇中跟坤哥也有一段兄弟情。

問何廣沛可有盤問洪永城，皆因朱朱大爆洪永城拍《多功能老婆》時加咀戲，傳兩人不和？何廣沛和坤哥相信抽水疑雲屬誤會，私下未聞朱朱不開心，又稱朱朱忙於內地拍劇才缺席宣傳，何廣沛說：「《黃金有罪》宣傳時見過洪永城，我們有講有笑，不會審他，跟坤哥熟才審他。公司的藝人好守規矩的，大家都知指引。」坤哥亦說：「大家都知專業操守，我見朱朱IG有甫跟洪永城合照，又叫老公，不覺有特別事。」

楊卓娜望楊怡快生B

楊卓娜劇中扮演不祥人，身世坎坷，但開心跟實力派前輩李國麟、韋家雄演對手戲，她笑稱韋家雄都「鹹鹹哋」，「他劇中做醬油師傅，戲外又講黃色笑話，以前我招架不住，現在終於懂反應」。胞妹楊怡在社交平台甫兩隻大細「勞蘇」公仔，傳與老公羅仲謙終於有喜？楊卓娜稱未收到消息，「未知，希望她有啦，以我理解，兩隻公仔代表謙仔保護阿怡」。她坦認好心急，想家中添成員，「自己都好鍾意BB，但無計劃再生，平時見到別人的BB想帶回家，又想食豬腳薑」。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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