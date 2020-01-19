女友陪睇騷 無名指婚戒「泄蜜」 羅拔柏迪臣疑好事近

卡拉迪樂芬妮雖然已轉戰影壇，但本是模特兒的她對時裝界熟悉不過。（Getty Images）

布魯克林（左起）跟媽媽維多利亞及父親碧咸出席時裝騷，變相的親子活動。（Getty Images）

【明報專訊】巴黎時裝周正在舉行，不少明星都飛往當地睇騷，包括《吸血新世紀》型男羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）現身Christian Dior時裝展，女友素琪華達侯斯（Suki Waterhouse）陪伴左右，左手無名指戴上疑似婚戒，之前已有傳羅拔陪伴女友及其家人度過聖誕節及新年，融入家中之餘，兩人訂婚之說不脛而走。

33歲的羅拔柏迪臣拍攝《吸血新世紀》期間，跟女主角姬絲汀史超域（Kristen Stewart）戲假情真，兩人分手後，羅拔曾與女歌手FKA Twigs拍拖及訂婚，但於2017年各走各路；翌年夏天，羅拔被發現相約素琪華達侯斯欣賞電影《媽媽咪呀！開心再嚟》，散場後兩人表現親暱，因而傳出拍拖。

現年28歲的素琪華達侯斯是模特兒出身，近年轉戰影壇，拍過《暗殺國度》、《末日荒原》、《情迷紐約下雨天》等電影；她最著名的前度則首推《星夢情深》主角兼導演畢利谷巴（Bradley Cooper），亦曾跟《俠盜一號：星球大戰外傳》墨西哥男星戴高路拿（Diego Luna）和《媽媽！》導演戴倫阿羅諾夫斯基（Darren Aronofsky）傳緋聞。

據報道，羅拔柏迪臣聖誕及新年跟隨女友及其家人一同在倫敦度過，有傳當時羅拔向未來外父外母提及婚事。前日在Christian Dior時裝展後派對，素琪華達侯斯的左手無名指戴上疑似婚戒，令兩人訂婚之說更傳得熱烘烘。

CD時裝騷星光熠熠

提起Christian Dior時裝騷，除了羅拔柏迪臣和素琪華達侯斯外，不少明星都畀面出席，包括英國「萬人迷」碧咸（David Beckham）和太太維多利亞及長子布魯克林，名模姬摩絲（Kate Moss）和17歲女兒Lila、Bella Hadid、《星際特工：千星之城》卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、《龍紋身的女孩》盧美拉佩斯（Noomi Rapace）、《河伯的新娘》韓星南柱赫及《銀魂》日本男星吉澤亮等。另外，同日舉行的Berluti時裝騷則邀請了台灣男星彭于晏及EXO成員世勳出席，兩人的合照在網上瘋傳，不少網民大讚他們「同框」十分養眼。