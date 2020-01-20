張之珏70大壽開慈善騷 爆古巨基唔夠分入藝訓班

【明報專訊】張之珏為慶祝70大壽與入行50周年，前晚於北角新光大劇院舉行《A Life Moment with 張之珏 ＆ Friends群星慈善音樂夜》，古巨基（基仔）、南紅、何家勁、袁文傑、張達明與薛世恒等出席支持，活動收益撥捐護苗基金及戲劇藝術發展。

基仔打頭陣演出，他先向張之珏祝壽，又透露與對方結緣自無綫藝員訓練班，張之珏大爆基仔當年數度面試，都不夠分入訓練班，他說：「他樣貌一般，但我喜歡他的聲線，於是將他列入後補名單，複試時有人無出現，他才可以入讀。他好怕醜，但好乖，見他畢業後沒什麼工作，我就介紹他去做娛樂新聞。」

何家勁拒再演展昭

何家勁由惠州返港，獻唱兩首歌，他透露與張之珏於麗的電視年代已認識，他1982年在亞視拍首部電視劇《大將軍》，是張之珏給予機會，他說：「師父叫到，一定支持。」

農曆新年將至，何家勁會留在惠州，因其在惠州的廠房，除生產健康食品，也是旅遊景點，他說：「景點年中無休，我要招待遊客。」會否再拍電視劇？他稱要看有否令他感興趣的角色，不過就拒再做展昭。

袁文傑1991年讀無綫藝員訓練班，張之珏是訓練學院院長，他說：「當年好驚張Sir（張之珏），他不出聲好Cool，又很有霸氣。我之前在《不懂撒嬌的女人》演游生的霸氣，有少少模仿張Sir，將他與人說話不望人思考中的模樣套入角色。」

記者：柯美

攝影：劉永銳

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