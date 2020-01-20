【開箱】21世紀百大佳片 《花樣年華》上榜 李安兩片入圍

【明報專訊】英國電影雜誌《Empire》日前公布21世紀百大最佳電影，當然21世紀才過去了20年，所謂「最佳」，可能在衆多影迷心目中其實很「一般」。或者先看前十位，讀者大概可看到《Empire》的甄選取態。

《末日先鋒：戰甲飛車》稱冠

《Empire》選出21世紀百大最佳電影，第1至10位依次為《開路先鋒》佐治米勒（George Miller）執導的《末日先鋒：戰甲飛車》、彼得積遜（Peter Jackson）拍攝的《魔戒首部曲：魔戒現身》、基斯杜化路蘭（Christopher Nolan）執導的《蝙蝠俠—黑夜之神》和《潛行凶間》、奧斯卡最佳電影《月亮喜歡藍》、講述facebook創辦人朱克伯格早年故事的《社交網絡》、Marvel賣座作《復仇者聯盟：無限之戰》、把種族議題混合驚慄片類型的《訪·嚇》、金像導演基拉莫狄多路（Guillermo del Toro）成名作《魔間迷宮》，以及蘇菲亞哥普拉（Sofia Coppola）執導的《迷失東京》。

《千與千尋》排名15

亞裔電影人方面，兩奪奧斯卡最佳導演獎的李安成績最優秀，《臥虎藏龍》和《斷背山》分別位列90及54；王家衛執導的《花樣年華》為梁朝偉帶來康城影帝殊榮外，亦榜上有名，排在《臥虎藏龍》之後，佔91位。朴贊郁的韓片《原罪犯》位列74，不過排名最高的亞洲片則是宮崎駿的動畫《千與千尋》，位列15。

《魔戒首部曲：魔戒現身》在21世紀百大佳片佔亞軍之位，其餘的《魔戒二部曲：雙城奇謀》及《魔戒三部曲：王者再臨》亦分佔53及43位。至於在前10位置佔兩齣戲的英國導演基斯杜化路蘭，他其餘的電影《星際啟示錄》、《凶心人》、《鄧寇克大行動》、《蝙蝠俠—俠影之謎》亦打入百大榜，分別位列20、26、77及94。

Marvel共6片上榜

除了《復仇者聯盟：無限之戰》位列第7外，同屬Marvel電影的《復仇者聯盟：終局之戰》、《美國隊長2》、《鐵甲奇俠》、《銀河守護隊》及《美國隊長3：英雄內戰》，則分佔第41、55、86、96及98名。

導演李察連卡特（Richard Linklater）的《我們都是這樣長大的》，位列29；至於他的愛情三部曲《情留半天》、《日落巴黎》及《情約半生》，除了《情留半天》因在1995年公映未符合21世紀資格外，《日落巴黎》及《情約半生》分佔第56和80名，成績同樣彪炳。