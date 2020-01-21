結婚一年造人成功 周勵淇宣布懷孕：期待鼠寶寶來臨

【明報專訊】40歲周勵淇於2018年12月突然自爆與內地演員傅浤鳴（前名傅程鵬）已結婚，傅浤鳴與前妻育有一名兒子。當時曾有傳兩人奉子成婚，周勵淇否認，但之後不時傳她懷孕消息。有段長時間沒公開露面的周勵淇昨日於社交網報喜，宣布懷有鼠年BB，她開心說：「我即將多了一個身分，很感恩上天賜我這一份禮物。」她透露醫生叮囑多點休息，昨晚未能出席有份主演的賀歲電影《肥龍過江》首映禮。

娛樂組

「感恩上天賜我禮物」

周勵淇昨日在社交網上載一張心形樹的照片，她留言宣布佗B喜訊，她說：「即將踏入鼠年，而我即將多了一個身分，很感恩上天賜我這一份禮物，全家上上下下都期待鼠寶寶的來臨，感謝大家一直以來對我的愛護和祝福。很抱歉今天（昨天）未能出席《肥龍過江》的首映禮，真的很想和大家一起分享台前幕後一齊共同努力的成果。但醫生叮囑我多點休息，不要去人多的地方，我只好乖乖聽話。《肥龍過江》是一部集愛情動作喜劇，充滿正能量的電影，是我們所有台前幕後努力付出的誠意之作，希望大家多多支持《肥龍過江》，特別鳴謝子丹哥對我的提攜和愛護，我倆戲中會有突破的演出，希望你們會喜歡！#此刻的心情 #太陽照耀下的心形樹 #是我拍下這一刻的。」

阿Sa楊怡方力申留言祝賀

圈中好友蔡卓妍（阿Sa）、阿嬌、楊怡、唐詩詠、吳若希、方力申、丁子高等都留言恭喜她，阿Sa說：「So Happy，恭喜！」跟周麗淇合演《再創世紀》的楊怡說：「好開心吖！Auntie怡怡好期待見鼠寶寶吖！」

周勵淇去年9月曾上載穿鬆身裙外遊的照片，當時不少網民說她孕味濃。日前她分享與方力申的合照，兩人19年前曾合演電影《百分百感覺》，她笑大家成熟了又老了。照片只影半身，周勵淇穿著外套面尖尖。

接受老公過去 不介意做繼母

周勵淇與46歲傅浤鳴結婚一年造人成功，她當時說希望先過一年二人世界再有BB，在她預期之內。傅浤鳴跟前妻於2017年離婚，育有9歲兒子崽崽，周勵淇曾表示不介意有「繼母」身分，接受老公的過去。當時亦曾傳她是傅浤鳴與前妻的第三者，她列舉時間證明不是事實。