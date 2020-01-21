錢嘉樂黃智雯負傷演出舞台劇 袁偉豪感謝女友後台幫手

【明報專訊】錢嘉樂、袁偉豪、黃智雯、楊詩敏（蝦頭）等演出的舞台劇《今晚打老虎》前晚尾場演出，獲眾多圈中好友捧場，包括梁漢文、方力申、胡定欣、宣萱、高海寧、王君韾等，原本答應到場的馬國明臨時因事缺席。湯盈盈帶兩女兒與錢小豪來支持錢嘉樂。

潘嘉德率眾演員謝幕時，爆錢嘉樂與黃智雯均帶傷演出。黃智雯感依依不捨，她透露腰部受傷後有幾場要戴腰封上陣，袁偉豪拋起她的劇情也要改動。袁偉豪爆「蝦碌」事說：「演戲中途我們的頭套互相黐着，慶幸沒扯甩，考驗執生。」他感謝女友張寶兒在後台照顧及幫手招呼捧場朋友。蝦頭講感受忍不住感觸哽咽。錢嘉樂承認受社會局勢影響減場數，慶幸做3場後口碑好，賣飛不錯，覺得香港人都需要「甜品」，不用想太多煩惱事，過年最緊要開開心心。

梁漢文年底紅館開騷

梁漢文透露正籌備年底於紅館舉行慶祝入行30周年演唱會，稍後會出新歌。胡定欣早前為慈善機構到尼泊爾的貧困村落慈善探訪，與家境問題不能上學的女童見面，此行令她人生價值觀改變，明白幸福不是必然。她會跟朋友分享，有機會想與「胡說八道」的姊妹再去探訪。

方力申擇偶最緊要脾氣好

方力申下月40歲生日，他計劃大搞派對慶祝。單身的他坦言恨拍拖，盼鼠年一切順利，包括姻緣到。他稱有10多名好兄弟準備帶單身女性出席派對，介紹給他，又透露擇偶要求：「不是我揀人，是人揀我，女仔最緊要脾氣好，否則幾靚都無用！」

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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