妹夫被貼大字報唱衰 楊秀惠受牽連發聲明澄清

【明報專訊】楊秀惠胞妹Fiona的老公昨日遭人在無綫將軍澳電視城外貼大字報唱衰，更扯到楊秀惠開設的美容公司。楊秀惠認為事態嚴重，立即發嚴正聲明，說跟妹夫只見過一次，她一直在港工作，對妹妹的生活不了解。她稱美容公司是她獨資，她亦憎恨詐騙，如知道有違法的事，一定大義滅親。

如有違法必大義滅親

楊秀惠聲明內容如下：「過去十幾年一直在香港努力工作拍劇及做生意，對於妹妹真正生活並不了解，亦從沒有過問她的家事，而妹夫亦只是見過一次，完完全全不熟悉。一些來歷不明的傳單對這位妹夫指控非常嚴重，不知是與他人在商業上的糾紛或金錢上的拗撬，我真的是毫無頭緒，亦無從查證，被牽涉當中，只感覺十分無辜。至於我成立的美容生意，多年來也是一步一步默默地耕耘得來，公司一分一毫也是由我一個人獨資，妹妹沒有投資過任何資金，亦沒有參與公司任何職務，對於這些傳單的指控，把我多年來的努力，完全抹煞，對我是非常不公平，亦完全不是事實，我會保留法律追究權利。而我本人非常憎恨任何老千及詐騙集團犯案，如果我知道有任何違法問題，一定會大義滅親，絕不姑息！請各位的華洋轇轕，不要把我牽涉當中！謝謝。」

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