【開箱】《少女情懷總是M》二階堂富美演繹女人每月的煩惱

【明報專訊】日本公認是漫畫王國，題材廣泛，讀者幾乎涵蓋所有年齡層及性別。一般在漫畫雜誌連載，若大受歡迎便會推出單行本，繼而改編成電影或劇集。近年網絡漫畫盛行，不少也為影視圈提供素材。

網絡漫畫改編

小山健2017年推出的網絡漫畫《月經小姐》，至今累計點擊率超過2000萬次。前年發行單行本，至今兩冊，去年榮獲第23屆手塚治虫文化獎的短篇獎，並搬上大銀幕，香港片名《少女情懷總是M》，曾拍日劇《失戀朱古力》及《雷朋的女兒》的品田俊介首次執導，去年11月在日本上映，本月30日在港開畫。

《少女情懷總是M》講述幾名女性每月某幾天總要面對焦躁、痛苦及疲倦，她們背景不同，但同樣面對生理問題及不同煩惱。《型人狗仔隊》25歲女星二階堂富美擔正演出，扮演在時裝雜誌編輯部工作的女生，一直為工作和愛情努力。她雖然十分能幹，但愛上了一名單親爸爸，不知如何與對方正值青春期的女兒相處。巧合地每月截稿日時，她就會來經，備受男上司白眼，痛苦不已。

人偶角色登場

片中二階堂富美的妹妹也同樣有月經煩惱，總是在重要場合，如考試及約會時來經，打亂她與青梅竹馬好友的關係。另外，二階堂富美的同事向來不懂抒發情感，終日在手機散播負能量，加上月經之苦，讓她對生活充滿憤恨。

原著漫畫把月經幻化成人形的「月經小姐」，令到「月經」的「惡魔」形象更加立體。不過電影中沒以電腦特效來呈現虛擬的「月經小姐」，反而以人偶角色登場，估計減輕成本是主因，但也可看作是復古的處理手法。戲中還有人偶「童貞君」及「性慾先生」，道盡男性心理。片中透過「月經小姐」帶出女性在社會上遇到的歧視與困擾，另一方面也為女性帶來面對生活壓力的勇氣與力量，這題材正好符合近年國際社會有關兩性平權、同工同酬等議題。日本社會向來男尊女卑，此片亦正好為當地女性發聲。

上映日期：1月30日