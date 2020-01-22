徐榮與寶貝女包包合力洗邋遢 為子圓夢 安排赴英升學兼踢波

【明報專訊】「年廿八，洗邋遢」，徐榮與寶貝女徐心怡（包包）合力為他的戰車洗白白。4歲包包幫爸爸的電單車清潔好落力，成為父女間的親子活動。原來這是包包的哥哥徐朗的專屬車，徐榮平日接送兒子往返球場練波，為方便泊車，多數駕電單車，徐家有「足球小將」！

記者：唐嘉晞

攝影：劉永銳

農曆新年，徐榮跟太太趁假期帶兒子徐朗往英國，女兒包包無份同行，皆因到英國目的是跟徐朗看學校環境。徐榮說：「若合適又順利考入當地學校，完成這個學期，暑假後便往英國升學與練波。（捨得兒子獨自往英國？）當然不捨，但這是依計劃進行，13歲到外國升學，早有心理準備。這是兒子的要求，早在他7、8歲已提出想出外踢波，佢有這決心，所以我們也有決心為他達成願望。」

兒子徐朗4歲愛上足球

徐朗4歲便愛上足球，直至現在未動搖。徐榮與太太因此要跟兒子一起完成這件事。問兒子的性格是否似爸爸？徐榮說：「真係唔似！我小時候睇電視，電視做什麼就想做什麼。睇《新紮師兄》我想做警察，睇《足球小將》我想做足球員，睇《烈火雄心》我就想做消防員。相反兒子的足球志願從來沒有變，就讓他試試看！」

安排兒子往英國升學，學費與生活費是經濟負擔？徐榮笑說：「唯有更努力掙錢，又慳啲使啦！真係要用好多錢，預計一年的使費達7位數字，到英國可能又多些，大家也要慳錢。」

年花百萬 努力掙錢慳啲使

徐榮跟太太為兒子到外國升學早已預備教育基金，多年來的利市錢，並一直儲蓄。他稱兒子到英國升學的錢已預備，對生活不會有太大改變，但應慳得慳，「我哋有決心是因兒子有更大決心，佢4、5歲踢波，一直看他成長，參加比賽又出外集訓。現在這輩對足球培訓好全面，我都鍾意踢波，也想兒子做到想做的事情。這是我的宏願，希望對香港足球有貢獻」。栽培這個足球小將不容易，花錢與心血，徐朗早在7歲已跟隊到西班牙集訓，現在是傑志U13，參加青少年聯賽又參加港足U13。徐榮說讓兒子出外升學與踢波，也想他見識開眼界。

包包愛唱歌跳舞彈琴

徐榮對子女的培育一視同仁，他主張小朋友學習要平衡，藝術與運動方面培養興趣。女兒包包喜歡唱歌、跳舞、繪畫、彈琴及游水，讓她自己選擇。兒子徐朗小時候也有接觸射箭、跆拳道及跑步等運動，但他一早選定了足球。徐榮對子女的培育按照計劃進行，至於個人工作則較為被動，要等機會。

演奸角多又想做忠角

徐榮說：「希望今年工作更忙，可以試多類型的角色，最緊要有發揮。除拍劇又想拍電影，這是不同製作的體驗。去年拍了4部劇集，主要是反派角色，有較大發揮，也有不同演繹方法，覺得很好玩。監製話我以前拍處境劇演太多好人了。不過演得反派角色多，又想演回忠角，演員就是想多嘗試。」

徐榮笑說兒子以前不喜歡爸爸演奸角，長大了明白他的工作，但也嫌爸爸演奸角時，在家中也會變得乞人憎。因他會設計角色的反應與說話，有時在家中會搵老婆試戲，兒子就不理睬他。

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