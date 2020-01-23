賀歲檔硬撼黃子華甄子丹 為李靖筠陳家樂變多啦A夢

【明報專訊】香港社會動盪，去年多個演唱會取消，電影業亦進入寒冬期，無人敢開戲，全年產量創新低，但今年賀歲檔，港產片依然熱鬧，共有4部電影跟大家拜年。被封為「新一代男神」的陳家樂，入行17年，伙拍樂壇新人李靖筠首次拍賀歲片《我的筍盤男友》，迎戰「子華神」黃子華的《乜代宗師》、「宇宙最強」甄子丹的《肥龍過江》，以及張智霖、周秀娜、陳靜等主演的《家有囍事2020》，但家樂毫無壓力，「開心多過壓力，賀歲檔電影，一向由重量級和當紅演員來演，我今年有份參與其中，覺得很榮幸。平時一日睇一部電影，但賀歲檔有種魔力，一日可以看兩三部，猶記得當年，和爸爸各有喜好，他想睇李連杰，我就想看周星馳，結果同日看兩部」。

家樂在《我》片飾演年輕有為的股壇狙擊手，面對愛情，因曾受傷害，認為信任屬高風險，所以如炒股票一樣，定下保險線去止蝕。在現實生活家樂對愛情無止蝕位：「當你愛一個人，就會無私奉獻，無得去計算，不知不覺間愛到盡或者付出更多，沒可能到某個位抽身而去。」

陳家樂拍拖自認悶蛋

李靖筠認同：「我也不會定個止蝕位，不覺得可以幫到段關係，一段感情有計算想法就等於你不夠信任對方，愛情是相對的，你不信任對方，對方會感覺到，那怎可以令對方100％信任你呢？」

家樂沒試過在感情路上太過信任對方，被對方欺騙而分手收場，亦沒有無疾而終的戀情，對愛情失去信心：「未遇到啫，我仍期待愛情的來臨，但不心急，不想為拍拖而拍拖，隨緣吧！（遇到會像戲中唱歌冧女？） 以前都試過拿着結他自彈自唱，但沒戲中角色那麼浪漫，為喜歡的女孩做那麼多東西。」他自言是個「悶蛋」，想不到冧女招數，只會做些手作仔戒指、頸鏈、畫畫送給朋友。李靖筠說：「這樣還不算浪漫？」

參加新秀純屬誤會

李靖筠爆家樂在現場等埋位，愛模仿劉德華、張學友、郭富城和古巨基等唱歌，且捉到神髓。導演葉念琛就是聽到家樂唱歌，覺得很有效果才臨時加場唱歌冧女戲。雖然很多人讚家樂唱得好聽，但新秀出身的他無意加入樂壇，並說參加新秀是一場誤會，當時女朋友以為他喜歡唱歌才為他報名，其實他較喜歡演戲：「對我來講，在拍攝現場唱歌是放鬆和提神，難登大雅之堂，所以推了幾次，導演堅持，唯有硬着頭皮。」

在戲中家樂是李靖筠的「多啦A夢」，有求必應，已有男友的李靖筠說男友不是「多啦A夢」，但她不介意：「我也喜歡多啦A夢，因為我怕麻煩，希望另一半能夠為我處理所有瑣碎事，我家中浴室燈泡壞了3個月，每晚要摸黑冲涼。」家樂笑說：「你早講我幫你換嘛。」李靖筠續說：「我不識處理這些瑣碎事，覺得又不是不能冲涼，一日拖一日，如果另一半肯幫我處理這些事情當然好，但不是我首要擇偶條件，我期待一段可以一齊進步、一齊學習， 互相啟發的關係，不要求對方單方面為我付出。」

李靖筠讚家樂靚仔又好人

首次擔正女主角的李靖筠認為，可以與陳家樂在戲中拍拖，是三生有幸，並大讚他靚仔又好人，很照顧她，令她演出舒服：「他是一個有商量空間、不計較付出的人，多場戲影不到他，他都畀戲我，我跟他說分手那場，如果不是他交戲給我，突然轉節奏去講這番說話，我根本無痛的感覺喊不出來。」怎樣答謝家樂？家樂表示無需要，認為是應該的，是演員責任，大家一起付出，戲才好看。

記者﹕柯美

攝影﹕劉永銳

珠寶首飾及場地：英皇鐘錶珠寶中環旗艦店

化妝: circle cheung（ndnco. co）（陳家樂）

髮型: kenrickSiu（陳家樂）

服裝: @kentandcurwen and #teamKC（陳家樂）、Sportmax（李靖筠）

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