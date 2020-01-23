呂慧儀為囝囝利市「兇」張景淳 單身陳偉琪認與老外了解中

一眾《愛‧回家》演員送上蛋糕祝賀周嘉洛和劉丹在台慶頒獎禮獲獎，不過劉丹因病缺席，由單立文代切蛋糕。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】呂慧儀、張景淳、陳偉琪、單立文、林淑敏與周嘉洛等，昨日出席無綫劇 《愛‧回家之開心速遞》新春活動，大家現場互相恭賀及玩遊戲，還推出蛋糕為劉丹（丹爺）和周嘉洛慶祝在台慶頒獎禮上獲獎，不過丹爺因病缺席，單立文代切蛋糕時，表示該劇拍攝長年無休，希望大家體諒丹爺。此外，「細龍太」陳偉琪被影到與老外飲酒兼咀嘴，疑背男友偷食，她澄清已單身一段日子，又稱自己是鬼妹仔較熱情，難得有人追請大家給予空間。

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

呂慧儀透露自從劇集一星期播足7日，一直未停過，故很珍惜初一至初三的農曆新年假期，談到她和緋聞男友張景淳有否相約拜年？呂慧儀表示今年未必出門，她說：「留時間陪兒子（蟹籽）踩雪屐，可能放假比返工更疲累，哈哈。」張景淳稱一定會封利市給「蟹籽」，他說：「蟹籽平時叫我Stanley哥哥，我都是大細路，會一齊傾動漫話題。」

呂慧儀扮「兇」張景淳，並說：「你試吓利市封得少，今年一定沒有好日子過呀！」她打算今年為兒子開銀行戶口，善用利市錢作投資增值，她亦留意到自己來年是辛苦得財年，會集中工作，不奢求桃花姻緣。

唔擔心無綫易手

此外，對於陳國強辭任無綫董事局主席及非執董職務，呂慧儀覺得公司經歷幾個「朝代」，不同老闆帶領的發展愈來愈好，新年有新氣象，希望人人有工開。張景淳感謝陳生過去幾年的帶領，在公司未公布接任人之際，亦不擔心影響業務發展。

陳偉琪想結婚生仔

「細龍太」陳偉琪涉醉駕案未解決，又被拍到與外籍男夜店飲酒兼親嘴，惹上背男友偷食之嫌，她強調晚飯時只是跟友人分享一杯低酒精的Apple Cider（蘋果酒），她說：「我只是飲了兩啖，無醉，不要對我太嚴謹吧！最緊要飲了酒不開車。」2月5日她仍要為醉駕案上庭。她澄清目前單身，絕無劈腿，更堅稱：「我單身了一排，不開心事就無刻意公告天下，難得有人追，我都不知新聞出街會否嚇走人，希望大家畀少少空間我。」

她透露媽媽前天生日，願望見到她結婚生仔，她說：「劇中的細龍太無生BB，但現實的我都想結婚生仔，都想認識有機會發展的人。」談到跟老外激咀，是不是已展開新戀情，她說：「我鬼妹仔，熱情少少，會收斂。」又透露老外追求者被指似Tom Hanks有點不開心，她笑言：「他覺得自己似Tom Cruise。」

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