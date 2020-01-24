JPG最後時裝展邀佐治童子獻唱 米高積遜囡囡首次行騷

Jean-Paul Gaultier請了當今頂尖的模特兒行騷，包括Gigi（上）和Bella（下）姊妹。（法新社）

【明報專訊】有時尚界頑童稱號的法國時裝設計師Jean-Paul Gaultier（JPG），本月17日透過社交網宣布2020的春夏騷將會是他的告別作，入行50年的他，品牌雖然繼續，但他會退下火線。這場JPG的告別騷，前日在巴黎時裝周上演，當今的人氣模特兒空群而出，示範他的新作，JPG邀請了佐治童子（Boy George）在開場及結尾獻唱；已故流行曲天王米高積遜（Michael Jackson）現年21歲的女兒帕里斯（Paris Jackson），更首次踏上天橋擔任模特兒；曾是模特兒的前法國第一夫人布魯尼（Carla Bruni），更是座上客。

JPG跟荷李活甚有緣分，他為樂壇天后麥當娜（Madonna）1990年的Blonde Ambition巡迴演唱會設計的cone bra舞衣，蔚為經典，金像影后妮歌潔曼（Nicole Kidman）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett），以及百變天后Lady Gaga等，都穿著過JPG的設計出席重要場合。

在告別時裝騷，JPG特別邀請同樣形象鮮明的佐治童子擔任表演嘉賓，開始時他翻唱已故英國女歌手Amy Winehouse的名作《Back to Black》，同時有6名舞蹈員抬出黑色棺木，美國第一千金伊萬卡（Ivanka Trump）的妯娌Karlie Kloss身為名模，扮演指揮的角色，打開棺木，內裏正是首名穿著春夏新裝的模特兒登場。

頂尖名模助陣

JPG的告別時裝騷吸引大批頂尖名模助陣，包括Gigi和Bella Hadid姊妹、《星夢情深》畢利谷巴（Bradley Cooper）舊愛伊蓮娜（Irina Shayk）、脫衣舞娘Dita Von Teese、《萬千痛愛在一身》導演艾慕杜華（Pedro Almodovar）的愛將露絲迪巴瑪（Rossy de Palma）等，不過若論最矚目的，則是首次擔任時裝騷模特兒的米高積遜囡囡帕里斯，她雖然沒有專業模特兒的身高，但表現淡定自信，遺傳了父親的演藝細胞。到尾聲佐治童子再次獻唱，整個模特兒團隊亦齊集台上，在歡呼聲中現年67歲的JPG出場謝幕，為璀璨的時裝事業寫下完美句號。