劉德華取消12場紅館個唱 「祈願所有人健康 共渡難關」

劉德華昨日在官方網站上載排練時的照片，發文以「My Love」為題，親自宣布取消香港演唱會的決定。（網上圖片）

【明報專訊】武漢爆發新型冠狀病毒肺炎疫情持續，世界多個國家及地區包括香港都有確診個案，本港防疫應變已提升至「緊急」級別，並取消多個大型公眾活動。劉德華原定於下月15日至28日舉行12場紅館演唱會，為保障觀眾健康，昨日宣布全部取消。今次紅館演唱會有7場是劉德華前年取消跨年演唱會的補場，無法完成與觀眾的約定，華仔表示抱歉，祈願所有人健康，共渡難關。

娛樂組

武漢肺炎疫情嚴重，連日來多名歌手，包括楊丞琳、蔡依林、梁靜茹等都宣布下月在內地舉行的演唱會延期。香港目前有多宗確診個案，政府宣布提升防疫應變級別至「緊急」。劉德華（華仔）原本於下月15日至28日舉行12場《My Love Andy Lau 劉德華 World Tour Hong Kong 2020》，鑑於疫情發展，以保障觀衆的健康為前提，昨日宣布取消。

保障觀衆健康為前提

華仔在官方網站上載排練時的照片，發文以「My Love」為題，親自宣布取消香港演唱會的決定。他說：「親愛的朋友和家人們：想了又想，盼了又盼！多期待My Love演唱會能如期跟你們分享，多努力希望去完成和大家的約定。但鑑於疫情發展，以保障觀衆的健康為前提，決定取消香港演唱會。抱歉！祈願所有人健健康康，共渡難關！詳情請留意My Love演唱會官網。」

換票及領票活動同取消

演唱會官方網站亦發出通告，表示換票及領票活動亦取消：「鑑於新型冠狀病毒疫情的最新發展及為保障觀衆的健康和安全，主辦機構決定取消2020年2月15至18日、20至23日及25至28日共12場演唱會。此外，原定1月29日至2月7日於九龍灣國際展貿中心及2月10日至22日於紅磡香港體育館進行的補場門票換票/領票活動亦會取消。在此謹向所有支持、愛護劉德華先生的已購票人士致歉。請持有該演唱會有效門票人士務必保留門票。有關退款安排，主辦機構會盡快在My Love演唱會官網及官方社交平台發布。不便之處，敬請原諒！願大家健康、平安。」

紅館演唱會波折重重

華仔2018年底於紅館舉行20場跨年演唱會期間，因喉嚨發炎失聲，並確診患流感，取消2018年12月28日至去年1月3日合共7場演出，逾8萬名觀眾受影響。華仔之後決定自資再申請紅館檔期，於去年3月宣布成功申請到今年2月的檔期補場，除補開的7場，並加開5場，合共12場。演唱會舉行在即，不少粉絲期待再在紅館看到華仔演出，但近月發生武漢肺炎疫情，華仔為顧及大家安全，最終作出取消決定。不少粉絲留言表示失望，但理解華仔的決定，亦表示支持，提醒華仔亦要照顧好自己。有粉絲感慨華仔的紅館演唱會波折重重，會繼續耐心等待。