教囝囝拜年必殺技 陳凱琳想追鼠女湊「好」字

【明報專訊】陳凱琳去年由人妻升呢做媽咪，為老公鄭嘉穎誕下可愛豬仔鄭承悅（Rafael）。今年是他們一家三口首個農曆新年，鬼妹仔性格的陳凱琳也按傳統幫囝囝添新衣過新年。踏入鼠年，陳凱琳表示繼續以家庭為首位，希望為屋企再添一員，湊成「好」字。

記者：陳釗

攝影：劉永銳

陳凱琳（Grace）表示新年一家人吃飯，她跟媽咪合力炮製蘿蔔糕應節。今年感覺與以往很不同，因多了一名小成員，她作為媽咪，希望做多少少，為囝囝Rafael的首個農曆新年帶來美好回憶。Grace早前特別為囝囝揀選新衣應節，她說：「新年是中國人的傳統，我覺得買些紅噹噹新衫給囝囝，可為他帶來旺氣。」問她與老公誰擔任囝囝的造型師？Grace笑言沒有分，會因應場合一起為囝囝揀衫，平時出街會幫囝囝打扮得靚仔點，在家中以舒適、舒服為主，讓他著住睡衣褲周圍走。

Rafael學識請請惜惜

Grace表示與嘉穎派大封利市給囝囝。至於去拜年時，由於囝囝年紀還小，未懂講祝賀說話，她已教囝囝幾款冧招傍身，除做「請請」動作外，還教識「惜惜」，對着婆婆和嫲嫲等長輩便使出這必殺技，「囝囝收到利市，我覺得這些是別人的誠意，會先儲起來，到有實際需要時再用在囝囝身上」。

Grace感慨Rafael眨眼便快1歲，她表示囝囝出世後，感覺整個世界不同了，每日看着囝囝成長已很滿足，「真的有點不捨得囝囝大得咁快，當他再大一點時，就未必那麼願意給我們惜和攬」。問她在家中的角色安排？Grace無奈說：「不幸我是做衰人，因老公太惜囝囝，只要囝囝有少少喊或不想爬，老公就抱起他。我經常向老公投訴，是他逼我做衰人，因父母要作平衡，所以囝囝較黐爸爸，但我不會呷醋，見他們父子關係好，我都開心。」

鄭嘉穎惜到囝囝燶

Grace笑稱可能兩父子關係親密，所以囝囝性格較似嘉穎，是很開朗和活躍的小朋友，「嘉穎現在返工會不捨得出門，無論放工幾攰都會帶囝囝落公園玩，有時反而是我懶，不跟他們一起去」。她笑稱囝囝先識叫「爸爸」，但不會因此不開心，「我會很理智分析，很多人說『爸爸』比較易發音，囝囝現在識叫『媽咪』，我更加開心，因期待已久」。

囝囝有否遺傳他們的表演細胞？Grace稱囝囝現時喜歡大嗌，他們視為試聲唱歌，不會覺嘈而阻止，任由囝囝發揮，「我們是否緊張父母？一時時，視乎情况，例如囝囝生病，身體出現狀况時會緊張一些，不過比起初時，我和嘉穎現在湊小朋友進步不少，有些新手父母還致電來問建議。記得囝囝第一次生病真的很驚，現在我們懂得冷靜處理，但還有很多東西要學習。我們也不會強迫囝囝學很多東西，讓他先嘗試，喜歡才繼續栽培」。

學廚做家庭主婦

Grace與嘉穎是藝人身分，但他們都想囝囝不受影響，擁有普通小朋友的童年。她與嘉穎初時抗拒在社交網上載囝囝的照片，但之後分析過，覺得愈是保護、愈不公開，到囝囝大一點時，反而會覺得自己是否與別不同，倒不如現在讓他習慣與外界接觸，知道爸媽跟普通父母一樣，都會想分享自己小朋友的照片，讓他做一個普通的快樂小孩。

回顧去年，Grace覺得最大成就是當了媽咪，真正嘗試做一個照顧屋企的家庭主婦，她還特意學煮中餐，雖然煮得一般，但有進步。做家庭主婦是否比演繹角色更難？她笑說：「又不是，我都有興趣，見屋企人吃得開心，可以為他們炮製新菜式，都開心。」

心郁郁想拍劇

提到新一年是否繼續專注照顧家庭，減少幕前工作？Grace說佗B時曾說會很快復工，但做了媽媽，發現囝囝愈大就愈不捨得，加上囝囝今年開始返學，跟其他小朋友接觸，她希望陪伴左右，工作暫時放第二位，未有時間表。不過她仍有戲癮，早前聽到好友龔嘉欣開劇都心郁郁，「老公說無所謂，由我選擇，最緊要我應付到就可以」。

Grace新年願望是身體健康，這樣才有氣力照顧屋企，囝囝就聰明伶俐，做一個開心BB。鼠年會否追多個？Grace坦言有想過，因不想小朋友年齡相差太遠，加上她本身是龍鳳胎，覺得小朋友有個伴會開心很多。她理想是生兩至三個，首選當然希望生女，湊成一個「好」字便可以收工。

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