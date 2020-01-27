【明報專訊】陳瀅豬年由年頭忙到年尾，共拍了3套電視劇，兩次獲邀出席巴黎時裝周，還抽空到緬甸做義工行善，度過豐盛和有意義的一年。她感恩去年事業運不錯，寄望新一年延續好運，並實踐多年大計，「講唱歌都講了幾年仍未實現，希望今年試試，會請求監製讓我主唱劇集主題曲或片尾歌」。

生肖屬蛇的陳瀅踏入鼠年將31歲，對新一年展望，除拍劇又想嘗試唱歌雙線出擊，「曾有唱片公司叫我錄demo，問我想不想做歌手。其實中學時好喜歡唱K，經常約同學唱失戀歌，我唱歌OK，錄demo監製都話可以，起碼五音都準，不是五音不全，說我有潛質的」。若當歌手成事，陳瀅打算拜師學藝，她最熟悉唱偶像容祖兒和好友何雁詩的歌。

狂吃賀年糕點不怕變肥妹

未婚的陳瀅入行後有派開工利市習慣，已升呢做阿姨的她當然會封大利市給姨甥仔。陳瀅向來為食，新年最喜歡吃婆婆煮的齋，因為材料豐富，還有應節賀年糕點，如蘿蔔糕、芋頭糕、馬蹄糕等，笑言狂食也不介意變肥妹。

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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