《1917》森文迪斯膺DGA最佳導演

【明報專訊】美國三大電影公會前日輪到導演公會（DGA）派發成績表，森文迪斯（Sam Mendes）繼《美麗有罪》首奪DGA最佳導演獎後，相隔20年憑《1917：逆戰救兵》再度掄元；DGA舉辦逾70年以來，只有7次賽果跟奧斯卡不符，相信奧斯卡最佳導演殊榮，勢成森文迪斯囊中物。

森文迪斯根據祖父在一戰時期的經歷自編自導《1917：逆戰救兵》的故事，講述兩名英國小兵奉命必須在一天內越過敵陣，向前線的同袍傳令煞停進攻；若任務失敗，英軍將墮入敵軍佈下的天羅地網，1600名英軍恐陣亡。為了增強觀衆如身在戰場的實感，森文迪斯採取一鏡到底的拍攝方法，成為宣傳及談論焦點；最終擊敗《上流寄生族》奉俊昊、《愛爾蘭人》馬田史高西斯（Martin Scorsese）、《從前，有個荷里活》塔倫天奴（Quentin Tarantino）及《陽光兔仔兵》泰卡韋迪迪（Taika Waititi）等，榮膺DGA最佳導演。

森文迪斯致謝時不忘大讚4名對手，他感激塔倫天奴拍了一部充滿愛的電影，「對角色人物、對那個時代、對電影，還有那個城市（洛杉磯）都充滿愛」；森文迪斯又感激泰卡韋迪迪，他證明了講述歷史也可帶有睿智、淘氣和歡樂。之後森文迪斯又說：「想多謝奉俊昊拍了一部我從未看過的好電影闡述貧窮；我當然也要多謝馬田史高西斯，在《愛爾蘭人》講明白說清楚，尤其最後一幕（羅拔）狄尼路在荒涼之地等待，並期望救贖。他（馬田）真的是大師。」森文迪斯還透露年幼愛女啓發片中其中一幕戲，所以致謝最後也把獎項獻給女兒。

DGA在衆多公會獎項中跟奧斯卡最接近，在過去逾70年來，DGA賽果只有7次跟奧斯卡最佳導演獎不符，最近3次分別是2013年李安憑《少年PI的奇幻漂流》在奧斯卡奪獎，DGA卻把大獎頒給《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）；2003年，DGA選了《芝加哥》洛馬素（Rob Marshall ）為最佳導演，奧斯卡卻把獎項頒給《鋼琴戰曲》波蘭斯基（Roman Polanski）；2001年李安憑《臥虎藏龍》在DGA稱王，但在奧斯卡卻敗給《撞車》史提芬蘇德堡（Steven Soderbergh）。

《萬千痛愛》揚威西班牙奧斯卡

另一方面， 有「西班牙奧斯卡」之稱的戈雅（Goya）電影獎前晚舉行頒獎禮，艾慕杜華（Pedro Almodovar）執導的半自傳電影《萬千痛愛在一身》奪得最佳電影、導演、原創劇本、女配角、剪接、原創音樂等7個獎項，安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）更榮膺影帝，他致謝時感激導演艾慕杜華40年來的友情及教導，「我從未遇過一個藝術家對電影如此忠誠，在你身上獲益良多，不止於藝術世界，還關乎生命；認識你才能有今天，跟你一起成就了我最好的作品」。

有份演出《萬》片的艾慕杜華愛將彭妮露古絲（Penelope Cruz），把獎項交到導演手上；艾慕杜華致謝時提到新任首相桑切斯（Pedro Sanchez），祝願他未來4年安好，他的成功也代表了西班牙人的勝利。

《克勞斯》橫掃安妮獎

跟戈雅頒獎禮同日舉行的，還有表揚動畫獎的安妮頒獎禮，影視串流平台首部原創動畫《克勞斯：聖誕節的秘密》（Klaus）爆冷成為大贏家，奪得最佳動畫、導演等共7個獎項，另一Netflix動畫《隻手探險》（I Lost my Body）亦奪得最佳獨立動畫等共3獎；值得一提的是，該兩片亦入圍奧斯卡最佳動畫，將迎戰《Missing Link》、《反斗奇兵4》及《馴龍記3》。