【開箱】澤演退伍後首次拍劇 《The Game：朝著0點》玩死亡預言

【明報專訊】MBC在韓國三大免費電視台中，總給人墊底感覺，尤其在劇集方面，無論口碑或收視均不及競爭對手KBS及SBS，近年甚至連有線頻道tvN或JTBC，也經常給比下去。事實上，MBC自去年9月播完Rain與林智妍主演的《Welcome 2 Life》後，由於收視欠佳，已停止逢周一二檔劇集，目前僅剩下逢周三四及周末有劇集播出。

收視欠佳

MBC全新周三四劇集《The Game：朝著0點》，由男團2PM成員澤演、《伊甸之東》李沇熹及《我的冤鬼女友》林周煥合演。講述澤演能預見別人死前瞬間，捲入一宗連環殺人案的故事。劇名「0點」相信是走向死亡的意思，並且與連環殺人案的兇手展開緝捕「遊戲」。

《The Game：朝著0點》本月22日緊接安宰賢和吳漣序合演的《有瑕疵的人們》播出。《有》劇因為男主角安宰賢爆出婚變，拖累全劇32集平均收視僅得2.64%，最低見1.9%。《The Game：朝著0點》收視雖然較《有》劇高，但也不理想，第1及2集僅得2.7%及3.8%，第3和4集收視微跌至2.5%及3.7%。香港觀眾可透過串流平台Viu同步收看。

預視死亡

《The Game：朝著0點》甫開始已講述澤演擁有超乎常人的能力，只要看着對方雙眼，便能看到他死前瞬間的事。澤演靠着天賦才能成為預言家，為有權勢的人參透生死。某日，一名黑幫大佬的母親找上澤演，詢問其子何時死亡，澤演看到黑幫大佬與敵對幫派廝殺期間心臟病發死亡，黑幫大佬得悉行將入木，但也無法改變命運，最終預言成真。事件驚動警方，澤演因此遇上飾演女警的李沇熹，澤演從李沇熹眼中卻無法看到死亡，令他十分好奇箇中底蘊。

韓劇近年頻頻出現奇幻題材，如《來自星星的你》、《藍海傳說》、《鬼怪》等，均大受歡迎；澤演在劇中能看到死亡，對觀衆來說其實不算什麼新鮮事，但用預言家職業作為包裝，反而有點新意，預言家跟神棍不過一線之差，藉此卻能炮製笑點。

獨撐大局

另外，《The Game：朝著0點》是澤演去年5月退伍後的復出頭炮，飾演心事重重的預言家，不斷看到別人的死亡，讓他感到孤獨與疲憊。澤演的演技向來不差，入伍前主演的《打架吧鬼神》及《救救我》也有不錯表現；不過今次他好像稍欠魅力，估計與自信心問題有關。韓國很多退伍藝人害怕人氣大減，因而失去應有自信，加上拍檔李沇熹知名度比他還要低，似乎得靠他獨撐大局，難免負擔加劇。