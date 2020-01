群星悼念高比拜仁 章子怡聞噩耗腦空白 方力申：你走得太早了

【明報專訊】退役NBA傳奇球星高比拜仁(Kobe Bryant)前日在美國加州乘坐私人直升機發生意外,機毁人亡,終年41歲。跟他同機的13歲女兒Gianna Maria Onore Bryant亦遇難身亡。同日在NBA湖人隊主場史達普斯中心舉行的第62屆格林美音樂頒獎禮,大會臨時加插悼念環節,全場默哀;兩岸三地不少藝人跟高比拜仁認識或曾同場較量,章子怡表示獲知噩耗後腦海一片空白,手指發抖。方力申慨嘆:「Kobe,你走得太早了!」

娛樂組

位於洛杉磯的史達普斯中心,同屬湖人及快艇主場館,一直效力湖人的高比拜仁,在該地留下不少足印;第62屆格林美音樂頒獎禮亦在史達普斯中心舉行,大會臨時加插悼念環節,除了全場默哀,並由今屆司儀Alicia Keys陪同男團Boyz II Men合唱一曲《It's So Hard to Say Goodbye to Yesterday》,台上同時播放高比拜仁生前片段。

里安納度:洛杉磯不再一樣

高比拜仁猝逝噩耗震驚全球,不少荷李活歌影星紛紛撰文悼念,湖人最忠實的星級球迷積尼高遜(Jack Nicholson)接受CBS電視台訪問時表示心碎,他形容高比猝逝如牆身留下大洞,並憶述跟高比初次見面在紐約的麥迪遜廣場公園,而且調侃對方,「我給他一個籃球,還問他『想要我簽名嗎?』他看着我的表情就如我是瘋的」。

同樣是湖人粉絲的里安納度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)在社交網留言稱,「高比真的了不起,是一個傳奇;願他及今天失去生命的人安息,慰問他的家人;洛杉磯,從此不再一樣」。另外,歌手Justin Bieber、Kanye West、Taylor Swift、金像影后麗絲韋達絲潘(Reese Witherspoon)、名嘴愛倫狄珍妮絲(Ellen DeGeneres)、迪士尼行政總裁艾格(Bob Iger)、《黑豹》卓威博士文(Chadwick Boseman)、《神奇女俠》姬兒加杜(Gal Gadot)等亦撰文悼念高比拜仁。

曾合拍廣告 周杰倫:R.I.P

另一方面,不少與高比拜仁接觸過或受其影響的中港台藝人,都在社交網上載合照及留言悼念。周杰倫曾與高比拜仁拍攝汽水廣告,並合唱由周杰倫作曲的《天地一鬥》。周杰倫在社交網上載高比拜仁照片,寫道「LEGEND KOBE R.I.P」。章子怡留言:「從聽到這個噩耗到現在已經快八個小時了,腦子始終是懵的,一片空白,按鍵盤的手指一直發抖完全不聽使喚…我們的悲痛都是一樣的,誰不希望它是假的,誰又願意相信它是真的?2020年請你不要如此暗淡!天災人禍請你遠離吧,求你了!」

余文樂:你是我們這一代的信仰

方力申與高比拜仁曾有兩次接觸,他分享多張合照及在球場的照片。他說第一次是2011年在上海的藝人籃球賽,他有幸與高比同場打波,大讚對方身手靈活。第2次是2017年觀瀾湖的推廣籃球活動,他憶述當時大膽找高比聊天,說自己退役後常夢見還在泳池訓練或參加比賽,高比卻說沒此情况,退役後再不想念籃球,因有更多想做的事,有更多夢想去奮鬥。翌年,高比憑自傳動畫《Dear Basketball》奪得奧斯卡最佳動畫短片。方力申指高比近年為陪女兒訓練及比賽,重返NBA球場,陪伴家人欣賞比賽,讚賞高比是,「一位好父親,好丈夫,和偉大的運動員,Kobe,你走得太早了,你有更多偉大的事業尚未讓我們看到的呀」。

余文樂說:「除了他的球技外,就是特別喜歡他的鬥心,不服輸的態度,還有自我要求,你是我們這一代的信仰,Heart broken ...R.I.P」。王祖藍分享與太太李亞男跟高比的合照,讚對方為人和善,永遠不會忘記他的親切態度。林熙蕾說看到噩耗瘋了,不敢相信也不願意相信,感慨生命很寶貴但也很脆弱,要好好珍惜身邊所有的人。

另外,陳建州、房祖名、吳尊、炎亞綸、賀軍翔、林俊傑等亦留言或上載照片悼念高比拜仁。