單身劉心悠周家怡 懷童心向「福guy」C君𢭃利市

【明報專訊】2020金鼠年，去年榮升人夫的C君（鄭詩君）首次派雙封利市，向親友送祝福。仍然單身的劉心悠和周家怡，因為跟C君合作賀歲片《乜代宗師》變熟絡，她們笑言要保持一顆童心向對方拜年，寓意好運齊來。C君幽默的說：「今年我做福guy，成為別人老公，多了親友拜年環節，要封多一倍利市，好驚呀，哈哈哈！如果新年安排謝票活動，我會盡量避開。」3人又衷心祝願大家在新一年身體健康、開開心心、心想事成！

盼新片票房好

談到對來年的展望，心悠笑言還未想到，會隨遇而安，「我的展望不是以年計的，當下有什麼困難、挑戰，就會找個方法去面對；好似我好驚水，去年就學游水，做到會好滿足」。家怡則宣布已簽約英皇5年，未來集中電影發展。

遇上香港反修例風波、武漢肺炎等問題籠罩，令電影業陷入冰河期，家怡感恩仍獲《乜》片身兼3職的黃子華給予機會，加上接拍該片前已知對方賣樓拍戲，希望電影票房有好成績，「相信冇乜人會賣樓（拍戲），咁有熱血，我當然有減片酬幫手，希望幫他搵番間屋的錢」。

為黃子華心痛

C君趁機為子華抱不平，證對方被指剝削劇組工資的報道不真實，他說：「好早知他賣樓拍戲，我們主動要求幫他，我說不收錢都做，可惜經理人要收，不過有打折，我肩負做配樂，通宵冇瞓都起貨給他。」

首次跟子華合作的心悠，被對方的誠意感動得於現場爆喊，揚言出錢出力撐他，她說：「我之前不知道，為他覺得心痛，原來他為部戲付出那麼多，我更加珍惜跟他拍戲、受訓的日子，我希望為他做多些事，我可以露腹肌谷宣傳，全家買飛睇好多次部戲。」C君聞言搞笑說：「心悠可以考慮回贈片酬，或一個人睇300萬次部戲，亦夠幫子華贖樓。」

3人又大讚子華無架子、有風度、說話溫柔，C君還稱指子華比鄭裕玲更容易相處，他笑說：「我拍過最好的Do姐（鄭裕玲），仲點會覺得世上有人類更惡，哈哈哈！」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

劉心悠 / 化妝 ：Annie G. Chan 髮型：Eric chow@Xenter

周家怡 / 化妝Herman Wong 髮型：Vincent Yeung @M Plus Salon 服裝：Atsuro Tayama

C君 / 化妝：Manyee Lau 髮型：Renton Hung@VIA IL COLPO

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