格林美史上最年輕「四大」女得獎者 新人王Billie Eilish破紀錄

【明報專訊】美國樂壇年度盛事、第62屆格林美頒獎禮前日在洛杉磯舉行,年僅18歲的Billie Eilish首次提名即包辦年度專輯、年度歌曲、年度錄音,以及最佳新人等獎項,打破格林美史上最年輕「四大」得獎者紀錄,同時亦是首名女歌手獲此殊榮,名副其實超級新人王。

早在格林美公布提名名單時,不少外國樂評人已大膽預測,今屆得獎名單將會是新人當道,結果不負眾望。去年Billie Eilish跟22歲胞兄Finneas O'Connell在睡房內錄音的專輯《When We All Fall Asleep, Where Do we Go?》,以及收錄主打歌《Bad Guys》,帶挈她獲得6項提名,結果橫掃5個獎項,除了上述「四大」外,還拿下最佳流行專輯獎,令她成為大贏家。

稱Ariana更值得領獎

當Billie Eilish以18歲之齡,超越樂壇天后Taylor Swift(當年她20歲)成為格林美史上最年輕的年度專輯得獎者,驚喜之情溢於言表,她致謝時說:「我覺得Ariana Grande比我更值得領獎。」現年26歲的Ariana在台下聞言,隨即送上飛吻回敬。

將於今年8月30日來港開騷的Billie Eilish大豐收,饒舌女歌手Lizzo亦不遑多讓,雖然失落年度歌曲及最佳新人獎,但賽前獲得今屆最多8項提名的她,結果包辦最佳流行歌手及R&B演出等合共3獎,表現興奮又激動。

BTS擔任表演嘉賓

近年揚威國際的韓國男團防彈少年團(BTS),繼去年擔任頒獎嘉賓後,今屆跟Lil Nas X、Billy Ray Cyrus等一起演出《Old Town Road》,成為史上首隊踏上格林美舞台的韓國歌手,改寫K-Pop歷史。至於BTS七子行紅地氈時,自爆最想跟Ariana Grande合作,未知他們的新年願望能否成真?

百變天后Lady Gaga憑電影《星夢情深》連奪最佳電影原聲大碟獎之餘,同時憑插曲《I'll Never Love Again》兼獲最佳視覺媒體歌曲獎,令到她的格林美獎座累增至11個,可惜她未有到場領獎,有傳她忙於為2月1日擔任美式足球超級碗的演出綵排,因此被迫缺席。

值得一提的是,今屆格林美選在NBA洛杉磯湖人隊的主場Staples Center舉行頒獎禮,同日發生湖人退休球星高比拜仁(Kobe Bryant)墜機身亡的悲劇,大會在原定悼念去年3月遭槍擊逝世的饒舌歌手Nipsey Hustle環節上,同時向高比拜仁致敬,現場氣氛頓時由狂熱變成嚴肅。

一眾歌手包括John Legend、DJ Khaled、YG、Meek Mill、Roddy Ricch與Kirk Franklin,穿著白色禮服,同台合唱Nipsey Hustle的歌曲《Higher》,最後舞台屏幕播出他跟高比拜仁的照片,憑歌悼念兩名不同界別的「英雄」。