疫情持續 三大電台取消團拜 無綫電視城設「關卡」測體溫

【明報專訊】武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，農曆新年假期結束，為盡量減低社區擴散風險，香港各電子傳媒有防疫措施安排。無綫在電視城設「關卡」，入城前要測體溫，港台、商台與新城電台宣布取消團拜，減少人多聚集的場合。ViuTV與港台員工採納彈性上班，安排員工留在家中工作。

無綫昨日向傳媒發通告，「鑒於新型肺炎病毒的出現，為防範傳染病的散播，量度體溫有助及早發現有發燒及有呼吸道病徵者。由本月二十九日(星期三)開始，所有職藝員同事於進入公司時，均需要於一號檢查站量度體溫，如發現有發燒者，會被勸喻回家休息。屆時部分入閘機將會關閉，以控制人流及有效地量度體溫」。傳媒入電視城亦要配合有關措施，雖然通告指有關措施今日開始，但昨日已提早實行。入城者皆需測量體溫，故接載員工的巴士到達時，便有長長的人龍等測體溫。

《愛·回家》開工 加強衛生意識

無綫給員工的內部通告亦提及如發現有發燒者，會被勸喻回家休息，並作有薪病假處理。至於由湖北回港（不論公幹或旅遊），需自行在家隔離14天，亦作有薪病假處理。昨日《愛·回家之開心速遞》熊家成員劉丹、周嘉洛、呂慧儀、蘇韻姿及單立文返電視城開工。對於無綫防病毒散播實施入電視城要量體溫，劉丹說：「我覺得都啱，全世界都實行，我們沒理由不實行，你估我們是鐵打咩？」他於農曆新年3日假期亦不慎染上小感冒，已退燒康復，故繼續開工。可有做足預防措施？他即道：「戴口罩就一定啦！不過最緊要是洗手、洗手、洗手。」問到錄影廠可有加強消毒？呂慧儀說：「我們每個人都會帶定消毒噴霧和濕紙巾，埋位及化妝才會除口罩，其他工作人員亦有戴口罩，大家加強及提高了個人衛生意識。」

ViuTV有線彈性上班

ViuTV與有線寬頻亦實施抗疫措施，ViuTV的員工或其家庭成員若曾到訪內地，需要留在家自我隔離14天。各部門亦會採納彈性上班時間，及安排員工留在家中工作。公司亦取消所有非必要的內地工作安排。至於有線寬頻的辦公室員工工作時間會彈性安排，後勤部門員工有需要可在家工作，身體不適及懷孕員工毋須上班，同時呼籲員工避免於繁忙時間使用公共交通工具。

港台設有「消毒房」

港台機構傳訊及節目標準組總監伍曼儀接受訪問時表示，港台服務照常，員工可在家工作，但有些工作如直播一定要返電台開咪。港台一星期前已展防疫措施，譬如直播室有個人咪套更換，備有消毒藥水，要求主持與嘉賓戴口罩，呼籲發燒者不要返工。港台大廈也設「消毒房」讓曾到高危地方的同事在房內先消毒，包括個人衣服與器材。每年農曆正月初七，邀各電子傳媒參與的團拜，昨日決定取消。

商台發言人表示有鑑於政府提升應對新型冠狀病毒疫情至緊急級別，為減低人群聚集及應對社會氣氛，商台將取消原定於2月6日舉行之庚子年團拜及網上直播。另外，商台農曆新年假期後實施特別上班安排，除節目當值及必需服務員工外，暫時其餘僱員在假期後毋須返回公司上班，可在家中工作。新城發言人透露新城早已安排防疫措施，進入電台範圍前有消毒設備，員工皆有戴口罩，更換咪套等加強清潔衛生的工作。原本年初七（31日）的團拜昨日宣布取消。

新光戲院避疫閉館

蓋鳴暉的鳴芝聲劇團原本於1月30日至2月16日在新光戲院演出18場賀歲粵劇，昨日以疫情嚴峻，宣布取消演出，同時新光戲院亦避疫閉館。劇團稍後公布退票安排。

記者：林祖傑