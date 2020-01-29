馬國明獅城出差順道買口罩

【明報專訊】視帝馬國明（馬明）昨早出發往新加坡做商演，戴住口罩的馬明非常親民，市民邀請合照，他都有求必應。 問及武漢肺炎疫情肆虐，搭飛機會否擔心感染風險？馬明表示沒擔心太多，總之一切會小心，會注意衛生，隨身帶備口罩、消毒紙巾等物品，他說：「原本初二有個惠州賀年活動都取消了，新加坡這個騷，主辦沒說取消，我接了工作都一定會照做，同台演出的還有鄭伊健；新加坡應該安全的。」

馬明表示工作後不會逗留，因父母在港，他會在新加坡買些口罩，相信當地沒有搶購潮，希望香港快些有口罩供應給市民購買。至於農曆新年後的工作會否受疫情影響？馬明表示不清楚，要再跟公司了解工作進展。他稱未來工作安排，包括拍《BB來了》續集，現在疫情嚴峻，未知會否延遲開工。他有劇本跟身，有時間便熟讀。

馬明打牌唔呆 抱B生手

馬明前晚跟「鐵馬家族」成員鄭嘉穎、林子善、唐詩詠及黃嘉樂打邊爐團拜，並有麻將大戰發新年財。唐詩詠有兩個阿哥鄭嘉穎和黃嘉樂充當左右護法，教她如何食糊贏錢。她留言笑二佬（馬明）「天然呆但打牌一啲都唔呆」，又多謝大嫂（陳凱琳）準備美食及蛋糕。馬明抱鄭嘉穎囝囝Rafael影相很生手，令Rafael露出緊張神情，十分搞笑。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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