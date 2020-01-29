一萬口罩寄武漢 大S被批不先幫台灣人

【明報專訊】武漢新型冠狀病毒疫情持續擴大，口罩需求大增，各地掀搶購潮，台灣藝人范瑋琪（范范）、徐熙媛（大S）捲入口罩風波。台灣行政院長蘇貞昌下令管制口罩出口一個月。范范為此在私人facebook爆粗罵「狗官」，惹台灣網民反感。

不滿禁口罩出口 范瑋琪爆粗罵「狗官」

范范寫道：「我們的行政院長竟然禁止口罩出口一個月，這是一件多麼低俗沒人格的臭流氓行為。我XXX有聽錯嗎？這個狗官算是個人嗎？？都什麼時候了！！王八蛋不會這麼泯滅人性！都什麼時候了！！我希望我聽到的這新聞是假消息。」雖然范范其後刪除帖子，但早已被截圖公開，在社交網流傳。范范之後在官方facebook公開道歉：「我為我在臉書上的帶有情緒性的字眼感到非常抱歉…無意造成社會的紛擾，只是希望我們能多一些愛與關懷！希望坦然認錯道歉，努力能成為更好的人。對不起！讓大家擔心也給大家添麻煩了。」

徐熙媛（大S）老公汪小菲透露大S在日本搜購1萬個口罩，已寄往武漢捐贈給當地人，結果惹來批評，認為身為台灣人的她應該先幫助台灣人。徐熙娣（小S）在微博留言撐家姐說：「我們都是人類，都住在這個地球上，如果不互相幫助，這不是人類該有的行為吧！沒有愛，地球只會更糟！恨，比病毒還可怕！」大S昨日開腔反擊︰「我不覺得這有什麼，這只是每個人都該有的做人態度：人飢己飢，人溺己溺。當人類有難，應該放下仇恨，互相幫助，而不是見死不救、火上加油！我希望我的孩子懂人道主義精神，不希望他們變混蛋。」

內地藝人紛紛捐款，有透過韓紅成立的「韓紅愛心慈善基金會」捐款，包括鹿晗、陳曉、陳妍希、吳奇隆、劉詩詩、孫儷等，至昨日募集善款逾1150萬元人民幣。夫妻檔的馮紹峰和趙麗穎、郎朗與吉娜亦各捐100萬。黃曉明夫婦先捐出20萬元，網民批評Angelababy只捐了一個「包包」的錢，後來兩人再追加捐80萬元。

娛樂組