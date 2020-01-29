鄭融連詩雅約公司姊妹開大餐 齊齊「撈起」唔嫁住

【明報專訊】鄭融、連詩雅、梁諾妍、黎紀君、鍾浠文及邢慧敏一班Starz People經理人公司旗下的好姊妹，趁農曆新年相約聚首，齊齊「撈起」望鼠年工作順利，還各自大談新一年大計。

屬鼠的鄭融與外籍男友Martin已拍拖7年，雖然她表明今年仍未準備成為人妻，但與男友都視彼此為結婚對象，她說：「與男友不經不覺已拍拖7年，沒想過會有一段這麼長和穩定的感情，實在不簡單，我們仍享受現階段的關係，我暫時亦未達到做一個合格妻子。」今年是鄭融的本命年，聽說犯太歲，不過她不信風水命理，更認為12年才遇一次，周圍都有老鼠公仔圖案賀新歲，感覺很親切。問到新年大計？她說：「其實我好想嘗試拍一次古裝劇，希望可以挑戰文縐縐對白演俠女。」

連詩雅亦與男友徐浩拍拖多年，直言新一年未有結婚打算，她說：「一切順其自然，人的感情好難講，雖然我超級鍾意小朋友，但做幕前，男同女始終有分別，女士生小朋友要有復元期。今年在工作上仍有很多目標，加上不想覺得到適婚年齡，就要急於做一些事情，這一刻工作為先，除了媽媽，所有事都不及工作重要。」

連詩雅視周柏豪為榜樣

轉眼間入行10年的連詩雅，新年願望是音樂或演戲上能做些事紀念出道10周年，又透露今年將會再拍劇，亦會繼續唱歌。連詩雅稱會視大師兄周柏豪為榜樣，她說：「見他唱歌拍劇都咁成功，希望有日如師兄一樣，不過我有點貪心，電視、電影和歌曲都希望得獎。」

梁諾妍陪男友跑半馬

梁諾妍表示鼠年有很多大計，當中希望再開多一間健身室，繼續到世界各地參加馬拉松，其次是想拍劇和拍戲。

與男友洪永城感情穩定的她，大爆男友主動相約她一起到平壤參加馬拉松跑半馬，問到男友若跑到終點求婚可會應承？她笑說：「那就要看他追不追到我的步伐了！他第一次跑半馬，我真的打算就他跑慢點一齊衝線，但終點求婚太老土，他一定不會這樣做。」兩人正準備同居，梁諾妍表示與男友有足夠溝通，有信心不怕相見好同住難。

黎紀君表示鼠年除希望網上平台KOL工作做得更好，其蛋糕烘焙店亦已上軌道，希望有機會參與多些幕前工作。同是以模特兒工作為主的鍾浠文及邢慧敏 ，均表示希望鼠年能練得一排腹肌，保持最佳狀態投入工作。

場地：卅二會館

化妝：Chris Lam

髮型：Sky Wong @ Mplussalon（連詩雅、黎紀君）、Jamie Lee @ Hair（鄭融、梁諾妍）、Steve @ Indulgence（邢慧敏）

服裝：Pret-A-dress/Johnathan Simkhai（連詩雅）、ithk（梁諾妍）

記者：林祖傑

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com