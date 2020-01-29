米倉涼子「師生戀」曝光 外籍舞蹈家男友貌似尊尼狄普

有網民發現米倉涼子（右）早在去年4月已曾跟舞蹈家新歡（左）一起表演探戈舞。

【明報專訊】「日劇天后」米倉涼子事業得意，主演上季日劇《女醫神Doctor X 6》平均收視率高達18.5%；感情生活同樣美滿，有日媒偷拍到她跟一名貌似《魔盜王》男星尊尼狄普（Johnny Depp）的阿根廷舞蹈家，最近經常出雙入對，男方更多次進出香閨，彷彿過着幸福的半同居生活。

據日本雜誌《女性自身》今期報道，現年44歲的米倉涼子，本月下旬被目擊跟一名貌似尊尼狄普的外國男士一起逛超級市場，二人有說有笑，狀甚親暱，當時女方左手中指更戴上心型戒指，然後結伴返回香閨。

過半同居生活

事實上，該雜誌記者早已收到可靠消息，米倉涼子跟外籍舞蹈家大搞「師生戀」。話說早在一年多前，米倉拜對方為師，學跳探戈舞，二人更在電視節目上公開表演。由於日久生情，終於在半年前正式拍拖。

為了掩飾戀情，米倉涼子如常以學生身分進出男方位於東京的舞蹈學校，並接受單獨培訓，例如本月中《女性自身》記者曾目擊米倉「上課」兩小時後，與新歡離開學校，然後直奔女家，直至翌日男方換上另一款外套出門，感覺就似二人過着半同居生活。

據知情人士透露，米倉涼子新歡一向活躍於日本甚至海外舞蹈界，曾為不少藝人伴舞，又擔任排舞師，隨着戀情曝光，相信他的真實身分，很快便遭「起底」。

2016年離婚

米倉涼子入行多年，甚少傳出緋聞，直至2014年12月，她突然宣布跟圈外男友閃婚，令粉絲震驚不已。可惜婚後3個月，有傳二人聚少離多，為此經常吵架，未幾便已分居。直至2016月底，米倉涼子終於透過事務所承認離婚，但未有透露原因。