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夏雨現身機場 口罩留車內
文章日期：2020年01月30日
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夏雨昨日中午現身機場，卻未有戴上口罩。（攝影：劉永銳、鍾偉茵）
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【明報專訊】夏雨昨日中午獨自一人現身機場，雖然面對新型冠狀病毒肺炎疫情威脅，人人戴口罩保護自己免受傳染，但夏雨卻未有戴上口罩，他解釋因遺留在車上。他說：「今日送太太返溫哥華，我下星期才過去會合她。」
記者：林蘊兒
攝影：劉永銳、鍾偉茵
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