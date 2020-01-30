夏雨現身機場 口罩留車內

【明報專訊】夏雨昨日中午獨自一人現身機場，雖然面對新型冠狀病毒肺炎疫情威脅，人人戴口罩保護自己免受傳染，但夏雨卻未有戴上口罩，他解釋因遺留在車上。他說：「今日送太太返溫哥華，我下星期才過去會合她。」

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳、鍾偉茵