陳庭欣犯太歲多是非 操fit迎事業

【明報專訊】農曆新年假期過去，吃了不少賀年糕點增磅外，又正值武漢新型冠狀病毒疫情持續蔓延，做運動強身健體好重要。陳庭欣（Toby）是健身中心的代言人，由她親自教大家幾招，練背肌、膊頭與手臂等。要在鼠年練出「老鼠仔」或女生最想消滅的「ByeBye手」，展現線條美，Toby話一定要有恆心唔可以偷懶㗎！

Toby有6年健身年資，身材fit爆，保持23吋纖腰，為配合健身中心代言人的形象，更要keep住迷人的馬甲線。她沒有刻意練「老鼠仔」，因為經常穿晚裝露肩，不想練到手瓜起𦟌；有線條，沒有「ByeBye手」便可以。迷上運動是為了工作，Toby說：「當時拍《3日2夜》，這不只是一個普通旅遊節目，因為要穿泳衣，我對自己有要求，並非要觀眾覺得性感，想表現健康的一面，便成為我做運動的目標，故勤力操練。」

keep fit唔可以懶

她分享健身心得，每人的身體狀況不同，有人瘋狂食兼不做運動但仍然好瘦，亦有吃少少便肥或做運動變「大隻」。Toby說：「要了解自己的體質，我是睡眠不足或感大壓力時便會偏瘦。瘋狂做運動不一定有效，只怕令自己唔開心，更易放棄。適量的運動是需要的，配合健康的生活日常，好好投資在自己的健康上。」她給女生們小貼士，不需要做太劇烈的運動，瑜伽、拉筋、跑步與少少負重運動已有效果。不要令自己覺得做運動好討厭，她平均一星期做兩三次運動，每次1小時，這段時間她會放低電話專注做運動。她說：「1日有24小時，7日才撥兩、三小時做運動，只佔很少時間。要是這樣也做不到，自己認懶啦！」

未有結婚計劃

農曆新年在公在私也是Toby最忙的日子，除公司的賀年節目，又有不少周年晚宴的司儀工作。她笑言來自大家族，爸爸多兄弟姊妹，她有個十姑媽，可想而知每次家族聚會有多少人。在農曆新年的日子家庭聚會優先，男友楊振源（Benny）約會也要讓路。問她在家庭聚會中會否被催婚？她說：「屋企人都知我事業心重，唔會追問，有時街上遇到觀眾，會誤會我已婚，因為經常傳我結婚的消息，其實我仍未有結婚計劃。」

Toby跟Benny拍拖甜蜜蜜，但近來卻惹上不少是非，早前就傳出四角戀，近日更有「口罩風波」，因Benny旗下的護理及護膚品牌店的口罩供不應求，市民排隊購買但空手而回，Toby無辜成「箭靶」，甚至要為此公開道歉。她說：「我問過玲玲姐（麥玲玲）點解咁多是非，佢話生肖屬兔的人在鼠年犯太歲，去年12月開始已多是非，至今年4月後才會穩定。我要攝太歲！不過，玲玲姐話今年兔仔的事業運好，我都好期待。」

搏殺期乜都做

Toby將事業排第一、二位，她說：「入行以來我工作都好搏，無論什麼角色或客串也不介意。最近跟古天樂（古仔）拍戲，有場吊威也的爆炸場面也親身上陣。拍攝前古仔笑騎騎跟我說：『無事嘅！無事嘅！』佢愈講我就愈驚，最後順利完成，最開心是同場的宣萱也大讚，又話值得親身上陣。」Toby在主持與司儀工作是強項，希望在電視劇或電影方面，可以有更多機會挑戰自己。

場地：Fivez Fitness & Wellness

髮型及化妝：Phoebe Yung

記者：唐嘉晞

攝影：孫華中

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com