湛琪清調理身體 隨時做鼠媽咪

湛琪清（右）與老公結婚兩年，兩人已有隨時做爸爸媽媽的心理準備。（網上圖片）

湛琪清透露新年最愛吃蘿蔔糕和年糕，曾煎燶糕今年會再挑戰，希望煎糕成功，讓家人食得開心。（攝影：黃梓烜）

【明報專訊】已為人妻的湛琪清（Jessica），雖然外國長大性格鬼妹，但每逢大時大節，一樣依中國人傳統習俗花心思做足應節準備。

自知廚藝沒天分不敢擔當一家之「煮」，身為現代精明靚太的Jessica卻想出，利用預先經過慢煮處理的極品鮑魚配米芝蓮一星大廚炮製的蠔皇鮑汁，再配意大利粉，以簡單又方便快捷方法變出美味Fusion賀年菜，準備孝敬家中長輩及家人，全家開開心心饗新年大餐！

回味奶奶靚湯

向來孝順長輩的Jessica，以往每逢農曆新年，必定到外婆家拜年。兩年前成為「金太」，她更清楚老爺奶奶非常重視傳統節日，最緊張一家人齊齊整整食團年或開年飯；由於老爺奶奶將出埠過年，一家人今年提早慶祝。

自知廚藝麻麻，所以由奶奶負責擔任廚房總指揮，Jessica賣口乖大讚奶奶最叻煲靚湯，她說：「自從搬出去後，每次回奶奶家，她必買餸煲湯給我和老公飲。她煲廣東湯例如魚湯、豬骨湯好好味，想我們多飲湯補身，調理好身體將來生小朋友。」

拍戲拗柴NG爆喊

Jessica有分參演由表姐夫甄子丹主演的動作喜劇賀歲片《肥龍過江》，飾演一名女翻譯員，與日本著名資深演員竹中直人有對手戲。

她表示竹中和子丹都很專業，在他們身上學到不少演戲技巧，難忘拗柴扭傷腳拍戲拍到喊，她說：「因為其中一場戲我不小心扭傷腳，起初以為沒事，到再拍另一鏡頭要跑步，因為腳痛NG了6至7次都完成不到，最後喊了出來。」

她無奈唯有從內地返港醫治，還要勞煩做慣大手術的醫生老爺，為她按摩治理，令她最不好意思。

提到《肥龍過江》早在兩年前拍攝，當時Jessica丈夫刻意等她專心完成拍攝後，便立即求婚，所以是她婚前最後之作。

至於鼠年造人大計，31歲的她表示想順其自然，不過亦有心理準備隨時做鼠媽咪，Jessica說：「我有看中醫調理身體、食維他命、做運動、多飲水、睡眠足，總之保持身體健康。兩位已做媽咪的表姐汪詩詩和汪圓圓，都主張生BB要自然，也常提醒我以防冷親身體。」

場地：尚鮑REIGN （尖沙嘴K11 MUSEA）

髮型及化妝：Wing Kee

服裝：The Kooples

記者：林蘊兒

攝影：黃梓烜

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